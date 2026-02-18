Enhetschef med drivkraft, omtanke och stort engagemang sökes!
Västra Götalandsregionen / Sjukvårdschefsjobb / Göteborg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Göteborg
2026-02-18
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Vi söker nu en enhetschef som genom gemensamt ledarskap vill leda Specialistcentrum Barn och Unga Angered
Vill du leda i en framåtsträvande verksamhet där arbete med att utveckla barnsjukvård pågår varje dag? Då är vi rätt för dig.
Du kommer i ett gemensamt ledarskap tillsammans med din chefskollega leda cirka 45 engagerade och kompetenta medarbetare från flera olika yrkeskategorier, som arbetar i multiprofessionella team. Ni har ett samlat ansvar för enhetens arbetsmiljö, personal, uppdrag och ekonomi. Du ingår i vår verksamhetsledning med kollegor som är vana vid samarbete och är en del av verksamhetens chefsgrupp om fyra enhetschefer. I ditt dagliga arbete arbetar du nära dina medarbetare och samarbetar med sektionsledare, verksamhetsutvecklare och stödfunktioner inom HR och ekonomi.
Verksamhetsområdet
Verksamheten består av två likvärdiga barnmottagningar inom öppenvården; i Angered och i Gamlestaden. Vi ger vård till barn och unga mellan 0-18 år inom barnmedicin och barnpsykiatri. Vårt arbete är processbaserat och tvärprofessionellt och eftersträvar kontinuerlig utveckling för att möta det komplexa vårdbehov som finns hos många av våra barn och ungdomar. Vi är en av aktörerna som samverkar på de tre familjecentralerna i närområdet. Inom verksamhetsområdet finns även förvaltningens Folkhälsoenhet.Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
I rollen som enhetschef har du tillsammans med din chefskollega ett delat ansvar för enhetens personal, arbetsmiljö och ekonomi. Din närmaste chef är verksamhetschef och du har ett nära samarbete med dina chefskollegor. Som en del i verksamhetsledningen bidrar du till att verksamheten når uppsatta mål. I rollen ingår även att tillse att utredning, vård och behandling sker enligt aktuella medicinska riktlinjer och rekommendationer. Du samverkar med personalorganisationer och andra samverkanspartners.
Möjlighet till visst kliniskt patientarbete kan diskuteras utifrån dina önskemål och verksamhetens behov men är inget krav. Vi välkomnar dig som tar tillvara och utvecklar medarbetarnas kompetens, skapar trygghet och främjar ett samarbetsklimat som bygger på öppenhet och delaktighet.Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av tidigare chefsuppdrag inom hälso- och sjukvård
Akademisk utbildning inom barn- och ungdomssjukvård
Erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård för barn är meriterande. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och personlig lämplighet.
Vi utgår från Västra Götalandsregionens chefskriterier som är:
Värdegrundsbaserat
Kommunikativt
Mål- och resultatorienterat
UtvecklingsorienteratAnställningsvillkor
Tillträde under våren 2026, enligt överenskommelse. Intervjuer kommer att hållas löpande under ansökningsperioden. Individuell lönesättning tillämpas.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
