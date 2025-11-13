Enhetschef Med Delat Ledarskap Till Asih I Malmö
Region Skåne, Nära vård och hälsa / Sjukvårdschefsjobb / Malmö Visa alla sjukvårdschefsjobb i Malmö
2025-11-13
Gör skillnad. Varje dag.
Vi växer! ASIH i Malmö är i en spännande period där vi tänker nytt och vill utveckla verksamheten! Då enheten ska växa för att kunna möta vårdbehovet kommer vi nu utöka vårt team med en chefskollega till enhetens nuvarande enhetschef. Känns det lockande att i ett nära samarbete med en kollega vara med och driva denna förändring? Då kan detta vara en tjänst för dig!
Specialiserad palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) vårdar patienter i alla åldrar med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov. Vården har fokus på att lindra symptom och skapa bästa möjliga livskvalitet för patienter med obotlig sjukdom samt deras närstående. Helhetsvården kring patienten innefattar de fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov som patient och närstående har. Vi utför medicinska insatser och ger psykosocialt stöd under dygnets alla timmar. Specialiserad palliativ vård utgör huvuduppdraget men inom ASIH kan även tidsbegränsade insatser ges som led i kurativ behandling.
ASIH i Malmö har i dagsläget 50 vårdplatser i hemmet, som under 2026 som ska utökas. Verksamheten har sin utgångspunkt från Barkgatan i Malmö, och har nära samverkan med mobilt team närsjukvård, sjukhus, primärvård och kommunen.
Vi arbetar i team bestående utav sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, läkare, medicinska sekreterare och enhetschef. Varje medarbetare bidrar med sina specifika kompetenser där våra gemensamma insatser gör stor skillnad för patienter och närstående.
ASIH i Malmö ingår i verksamhetsområdet (VO) mobila team och specialiserad palliativ vård i Sydvästra Skåne, som organisatoriskt ingår i förvaltningen Nära vård och hälsa. Inom vårt VO, Sydvästra Skåne, finns även våra kollegor inom ASIH Trelleborg, Palliativvårdsavdelningen i Malmö och Trelleborg samt Mobilt team närsjukvård i Malmö och Trelleborg.
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som chef i Region Skåne: Ledarskap som gör skillnad - Region Skåne
Den här tjänsten är för dig som vill arbeta med ett nära ledarskap och som brinner för att vara med och utveckla verksamheten. Som enhetschef hos oss leder du ett engagerat och kompetent team som varje dag arbetar för att göra skillnad för våra patienter.
I denna roll arbetar du utifrån ett helhetsperspektiv med delat ledningsansvar för verksamhet, ekonomi och dess cirka 55 medarbetare. Nära samarbete och erfarenhetsutbyte med områdets övriga fem enhetschefer är en viktig del i ditt arbete och ger dig stora möjligheter att påverka verksamhetens utveckling. Här finner du goda kollegor som stöttar varandra och tillsammans med verksamhetschefen driver området framåt. Till stöd har du även HR, chefsstöd, medicinskt ledningsansvarig läkare och ekonom.
En stor del av arbetet innebär att coacha, utveckla och motivera medarbetarna. Du bidrar till samsyn kring det arbete som ska genomföras och organiserar verksamheten på ett strukturerat och resurseffektivt sätt, där uppdraget och patienten är i fokus. Samverkan med andra aktörer, så som kommun, sjukhus samt privata- och offentliga hälsovalsenheter utgör också en stor del av enhetens uppdrag. En samverkan som du som enhetschef har en ledande roll i.Kvalifikationer
Vi söker en drivande och nyfiken chef med stor kommunikativ förmåga. Det är av yttersta vikt att du kan och vill komplettera nuvarande enhetschef, där ett bra samarbete kommer att vara i fokus. I rollen ingår budget-, personal- samt verksamhetsansvar, vilket innebär att du planerar och följer upp resurser, leder och stödjer medarbetarna samt säkerställer att verksamheten når sina mål på ett effektivt och kvalitativt sätt.
Vi ser att du har högskole- eller universitetsutbildning inom hälso- och sjukvård, alternativt annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant. Mycket goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift är ett krav. Då resor förekommer i tjänsten är även giltigt B-körkort ett krav. Har du erfarenhet av att arbeta som chef eller ledare är det meriterande.
Du vill arbeta genom ett närvarande ledarskap, och har lätt för att se saker ur ett helhetsperspektiv för hela verksamheten. Som chef är du lyhörd, prestigelös och en ansvarsfull lagspelare som kan prioritera och arbeta självständigt. Viktigt är även att du har förmågan att entusiasmera och skapa delaktighet. Du utgår naturligt från ett tillitsbaserat ledarskap där du skapar delaktighet, främjar engagemang och uppmuntrar till dialog. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
