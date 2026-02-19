Enhetschef med avancerade kunskaper i svenskt teckenspråk
2026-02-19
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Vård- och omsorgsförvaltningens ansvar är att ge vård, omsorg och stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ge stöd till deras anhöriga. Vårt mål är att med medborgarens fokus ge goda förutsättningar till en självständig, stimulerande och trygg livssituation - dygnet runt. Vi är 2 500 medarbetare som i våra olika funktioner ger stöd och omsorg till de medborgare som behöver det.
Vill du arbeta på en arbetsplats där ditt teckenspråk inte bara värderas - utan är helt avgörande?
Vi söker nu en engagerad enhetschef med mycket hög teckenspråkskompetens till vår dövenhet inom LSS-bostäderna i Botkyrka.
Utöver dövenheten kommer förordnandet att omfatta ytterligare en gruppbostad. Det här är tjänsten för dig som vill kombinera ledarskap, utveckling och kommunikation i en verksamhet där teckenspråk är en självklar del av vardagen.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
I Botkyrka finns 22 LSS-bostäder och vår dövenhet är en central och viktig del av verksamheten. Vårt mål är tydligt: Vårt mål är tydligt: att ge varje boende förutsättningar att leva ett självständigt, meningsfullt och tryggt liv på sina villkor.
Som enhetschef leder du en verksamhet där både boende och medarbetare kommunicerar med teckenspråk och där ditt flytande teckenspråk gör dig till en naturlig del av gemenskapen. Du är en nyckelperson i att bygga en trygg, inkluderande och professionell miljö där visuell kommunikation är kärnan. Du har det övergripande ansvaret för personal, arbetsmiljö, kvalitet och ekonomi och driver ett aktivt utvecklingsarbete i linje med LSS och kommunens mål.
Som enhetschef ansvarar du bland annat för att:
- leda utveckla och kvalitetssäkra verksamheten i enlighet med kommunens processinriktade arbetssätt.
- säkerställa att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning, såsom LSS, HSL, SoL och AML.
- skapa trygga, tydliga och inkluderande kommunikationsmiljöer för både boende och medarbetare.
- samverka med interna och externa aktörer, inklusive gode män och anhöriga.
- planera och följa upp budget samt ansvara för en hållbar resursfördelning i samverkan med verksamhetschef.
- coacha och stödja medarbetarna genom ett närvarande och tydligt ledarskap i det dagliga arbetet.
Här får du möjlighet att bidra till och forma en verksamhet där teckenspråk är lika självklart som talad svenska och där språklig tillgänglighet är en grundförutsättning för kvalitet.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder en meningsfull och kommunikativ arbetsplats där teckenspråk är ett levande språk varje dag och en självklar del av verksamheten. Du blir en del av ett engagerat team som arbetar nära boende med varierade behov och kommunikationssätt. Här får du ett ledaruppdrag med både handlingsutrymme och stöd. Du samarbetar nära HR, ekonomi, verksamhetsutvecklare, stödpedagoger och ledningsgrupp, vilket ger dig goda förutsättningar att lyckas i uppdraget.
Du får verklig möjlighet att påverka kvalitet, arbetsprocesser och de boendes vardag. Hos oss leder du en verksamhet där teckenspråk inte bara är en merit utan en självklar och avgörande del av kvaliteten. Ditt ledarskap och din språkliga kompetens gör skillnad i människors vardag.
Du som söker till oss
Du har flytande kunskaper i svenskt teckenspråk och känner dig trygg i visuella kommunikationsmiljöer. Du är socionom, beteendevetare eller har annan relevant akademisk utbildning om minst 180 högskolepoäng.
Övriga krav:
- Erfarenhet av chefsansvar med ansvar för personal, arbetsmiljö och verksamhet.
Meriterande:
- Kunskap inom arbetsrätt, arbetsmiljö och ekonomi.
- Erfarenhet av arbete med målgruppen samt inom LSS-verksamhet.
- God kunskap om relevant lagstiftning inom området.
Som enhetschef har du ett naturligt och tryggt ledarskap som skapar engagemang och ansvarstagande i teamet. Du är coachande och utvecklingsinriktad och motiverar dina medarbetare samtidigt som du är tydlig i dina förväntningar. Din kommunikation är klar, varm och övertygande, oavsett om den sker via teckenspråk eller i skrift. Du har ett tydligt resultatfokus och en god förståelse för hur kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi samspelar i en välfungerande verksamhet. Genom ditt sätt att leda bygger du förtroendefulla relationer och driver verksamheten framåt.
Välkommen med din ansökan till en arbetsplats där ditt språk, din kompetens och ditt ledarskap gör verklig skillnad. Ersättning
Månadslön
