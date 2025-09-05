Enhetschef Måltid till grundskoleförvaltningen
2025-09-05
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och Kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Till grundskoleförvaltningen söker vi dig som vill bidra till en serviceorganisation med höga ambitioner för våra elever i grundskolan.
Verksamheten för måltid, lokalvård och vaktmästeri i grundskoleförvaltningen organiseras under ekonomiavdelningen med två verksamhetschefer, 40 enhetschefer och 1100 medarbetare. Nu söker vi en enhetschef som är engagerad i måltidsverksamheten och driver den med intresse och nyfikenhet.
Som enhetschef för måltid i grundskoleförvaltningen ansvarar du för att grundskolorna i Göteborgs Stad får service med god kvalité inom verksamhetsområdet. Du kommer ingå i en grupp bestående av enhetschefer i ditt område, som tillsammans arbetar för att nå våra verksamhetsmål och vår vision om service i världsklass.
I chefsuppdraget har du det operativa ansvaret för personal, ekonomi, verksamhet, resultat och arbetsmiljö inom din enhet. Du initierar och driver även utvecklingsfrågorna inom området i nära samarbete med övriga professioner, externa kontakter och chefer.
Du kommer att leda din egen enhet där du tillsammans med dina medarbetare bidrar till en likvärdig och hög servicenivå över hela staden för att skapa förutsättningar för våra elever att utvecklas. Du har ett coachande förhållningssätt mot dina medarbetare för att skapa förutsättningar för dem att lyckas i deras uppdrag. Du har även ett nära samarbete med skolledningen och säkerställer goda relationer med dina kunder.KvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom kostekonomi eller annan inriktning som är relevant för tjänsten. Du har tidigare arbetserfarenhet inom ledarskap.
Meriterande
För att uppnå effektmålet ser vi gärna att du i tidigare uppdrag har arbetat med logistik och planering för att nyttja resurser på ett effektivt sätt. Det är även meriterande om du har praktisk erfarenhet inom verksamhetsområdet och/eller erfarenhet av arbete med service.
Personliga kompetenser
Viktiga egenskaper som enhetschef är att ha förmåga att leda utifrån organisationens värdegrund och stadens förhållningssätt, utveckla en kultur som är transparent och en god arbetsmiljö. Genom kultur och struktur skapar du systematik och förutsättningar för god kommunikation och dialog inom organisationen, inkluderat fackliga företrädare, samt ut mot andra aktörer och det omgivande samhället.
Vi söker dig som är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt har god förmåga att ta andras perspektiv i beaktning. Du kan sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang och visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde.
I rollen ingår att arbeta med tydligt definierade mål som du har förmåga att omvandla till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. I rollen är det viktigt att du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke. Du arbetar för sammanhållning i arbetsgruppen och ser misslyckanden som något att lära sig av och skapar utrymme för dialog.
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer är i första hand planerade till vecka 40.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
I stället för personligt brev kommer du att få svara på frågor om din kompetens och erfarenhet kopplat till tjänsten. Det är viktigt att du svarar på enkäten och att du är noggrann med dina svar eftersom det utgör grunden för vårt första urval.
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
