Enhetschef LSS med inriktning barn, ungdomar och korttids
2026-02-09
Verksamhetsområdet funktionsstöd barn, ungdom och korttids består av boende och kortidsverksamhet där vi ger stöd till personer som omfattas av beslut enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Området har två boenden och tre korttidshem med inriktning barn och ungdom samt ett korttidshem med inriktning vuxna.
Vill du leda en verksamhet som gör verklig skillnad varje dag? Nu söker vi en trygg, engagerad och utvecklingsinriktad enhetschef till avdelningen Funktionsstöd, verksamhet med inriktning mot barn, ungdomar och korttidsboende för barn och vuxna.
Som enhetschef har du ett helhetsansvar för verksamhet, personal, ekonomi, arbetsmiljö och kvalitet för en till två enheter. Du leder och utvecklar verksamheter där barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning får stöd i sin vardag utifrån individuella behov, delaktighet och rättssäkerhet.
Du har ett nära samarbete med dina tre chefskollegor där ni inspirerar och stöttar varandra i det dagliga arbetet. Tillsammans utgör ni ledningsgruppen som leds av verksamhetschef. Arbetet i ledningsgruppen präglas av samarbete, gemensamt ansvar och utvecklingsfokus.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
* Leda, planera, verkställa beslut, följa upp och utveckla verksamheten inom LSS
* Personalansvar inklusive arbetsmiljö, kompetensförsörjning och rehabilitering
* Budget- och ekonomiansvar
* Säkerhetsställa hög kvalitet i omsorg, stöd och pedagogiskt arbetssätt
* Driva systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete
* Säkerhetsställa att verksamheten bedrivs i enlighet med LSS, styrdokument och fattade beslut
* Samverka med vårdnadshavare, anhöriga och externa aktörer såsom skola, habilitering och hälso- och sjukvård.
* Vara ett närvarande ledarstöd och främja en stödjande, tillitsfull och utvecklande arbetskultur.
I samband med rekryteringsprocessens slutskede kommer du som slutkandidat att ombes komplettera din ansökan med ett utdrag ur belastningsregistret för arbete med barn med funktionsnedsättning.
Vi söker dig som är en närvarande och engagerad ledare och som genom ditt agerande skapar trygghet, delaktighet och engagemang. Du leder med tillit, dialog och omtanke, främjar lärarande och utveckling och leder verksamheten mot uppsatta mål.
För att vara aktuell för tjänsten har du följande utbildning, erfarenhet och kunskap:
* Högskole-eller universitetsutbildning inom hälso- och sjukvård, social omsorg, pedagogik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgiven bedömer som likvärdig.
* Goda kunskaper om LSS, Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade.
* Erfarenhet av målgruppen som omfattas av LSS.
* Erfarenhet i en arbetsledande befattning.
Det är meriterande för tjänsten om du har erfarenhet av barn och ungdomar som omfattas av LSS samt om du har arbetat som chef.
För att lyckas och trivas i rollen är din personliga egenskaper viktiga.
* Tillitsbaserat ledarskap: Du visar förståelse för helheten och skapar tydlighet i riktning och mål. Du delegerar, ger handlingsutrymme och uppmuntrar till individuell utveckling. Du skapar en stödjande och tillitsfull kultur.
* Kommunikation: Du är tydlig i din kommunikation, du lyssnar aktivt, skapar en öppen dialog och samtalar och agerar förtroendeingivande i olika sammanhang.
* Kundfokus och resultat: Du utvecklar verksamheten utifrån kundernas behov och uppsatta mål, säkerställer kvalitet och agerar med ekonomisk medvetenhet.
* Förändringsledning: Du vågar pröva nya arbetssätt, hanterar oklara situationer och leder verksamheten tryggt genom förändring.
* Samarbete: Du har ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med andra med fokus på det gemensamma målet.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
