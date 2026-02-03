Enhetschef läkarna VO Hjärtsjukvård, Region Norrbotten
2026-02-03
VO Hjärtsjukvård vid Sunderby sjukhus är en verksamhet som innehåller hjärtmottagning/pacemakermottagning, klinisk fysiologi, slutenvård och hjärtdagvård/PCI/ pacemakeroperation. Läkarna roterar mellan dessa enheter och som enhetschef har du en viktig funktion för både utveckling av verksamheten samt läkarnas kompetens. Vill du vara med och bidra till läkarnas arbetsmiljö och utveckling inom vår egen verksamhet samt i samverkan med andra, tveka inte utan sök idag.
Vi sökerVi söker dig med relevant högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård eller som har tidigare erfarenhet av arbete i ledande befattning. Har du tidigare erfarenhet av att ha arbetat inom hjärtsjukvård eller har läkarkompetens anser arbetsgivaren att detta är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga kompetenser. Som person är du lyhörd och har en god samarbetsförmåga, då uppdraget innebär att leda en professionsgrupp som arbetar över flera fält inom verksamhetsområdet samt i gemensam jourlinje med andra verksamheter. Förmåga att samverka både inom team och mellan chefer är viktig för att skapa fungerande arbetssätt. Arbetet ställer krav på struktur och tydlighet i uppdrag, prioriteringar och ansvar. Ett tryggt och tydligt ledarskap är centralt för att samla olika viljor och idéer och ge professionen rätt förutsättningar att verka.
Det här får du arbeta med
Som enhetschef har du personalansvar, ekonomi- och budgetansvar, ansvar för verksamheten samt ett delegerat arbetsmiljöansvar. Personalgruppen består av läkare med uppdrag att bedriva specialiserad hjärtsjukvård samt undersökningar och behandlingar. I personalansvaret ingår att i samverkan med internmedicin bemanna det gemsamma jouruppdraget på akutmottagningen i Sunderbyn. Som enhetschef är du underställd verksamhetsområdeschefen för VO hjärtsjukvård och du deltar i verksamhetens operativa och strategiska ledningsgrupper. Du förväntas ha ett nära samarbete med VO-chef, enhetschefer och medicinskt ledningsansvariga inom verksamhetsområdet.
Det här erbjuder vi dig
• Vi erbjuder en strukturerad introduktion, du får möjlighet till kompetensutveckling kopplat till ditt ledarskap
• Du ingår i en kreativ verksamhet med personfokus där ditt bidrag gör skillnad
• Du är en viktig del av och ingår i ledningsgruppen för hjärtsjukvården
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenAnställningen är en tillsvidareanställning i din grundprofession med ett tidsbegränsat chefsförordnande på tre år. Arbetet är på heltid och förlagt till dagtid. Tillträde sker enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Fackligt ombud
Lina Kenttä llinda.kentta-finnberg@norrbotten.se Jobbnummer
9721435