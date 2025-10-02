Enhetschef/läkarchef till Verksamhetsområde Medicin
2025-10-02
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Verksamhet Medicin söker enhetschef/läkarchef för specialister/överläkare, ST- och underläkare
Verksamhetsområde Medicin finns på Sjukhusen i västers 4 sjukhus.
Medicinverksamheten på Alingsås lasarett omfattar specialiteterna kardiologi, diabetes, hematologi, gastroenterologi, osteoporos, antikoagulations-/trombosenhet, endoskopienhet, tre vårdavdelningar och en medicinmottagning.
Medicinmottagningen omfattar verksamhet inom ovan nämnda områden och inom kardiologin finns dessutom en omfattande klinisk fysiologisk verksamhet. Här utförs bland annat arbets-EKG, ultraljudsundersökning av hjärtat, bandspelar-EKG och pacemakerkontroller.Dina arbetsuppgifter
Du är närmsta chef för medicinområdets läkare på Alingsås lasarett och har personal-, arbetsmiljö-, ekonomi- och verksamhetsansvar. Det innebär bland annat daglig ledning och styrning, rekrytering, utvecklings- och lönesamtal, genomförande av APT och systematiskt arbetsmiljöarbete. I din roll som chef har du ett nära samarbete med flera av verksamhetsområdets chefskollegor och tillsammans leder ni medicinverksamhetens utveckling mot uppsatta mål. Du ingår i verksamhetens ledningsgrupp där du bidrar till medicinområdets samlade verksamhet, där vi stöttar varandra i våra olika uppdrag och tillsammans arbetar för hela Verksamhetsområdet Medicin och för Sjukhusen i väster. Din närmsta chef är verksamhetschefen. Du kommer att ingå i olika sjukhusgemensamma forum där du bidrar till sjukhuset som helhet.Kvalifikationer
Du har akademisk examen inom ett legitimationsyrke och har tidigare erfarenhet av ledande befattning inom sjukhusvård. Du besitter personlig lämplighet och kan påvisa tidigare uppnådda resultat som ledare. Du arbetar idag kanske som enhetschef för en vårdverksamhet på akutsjukhus eller kanske som specialist inom internmedicin, gärna subspecialiserad inom någon av verksamhetens specialiteter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, tidigare uppnådda resultat som ledare och det är meriterande om du har erfarenhet och/eller utbildning inom ledarskap eller chefskap och förändringsarbete. I din ledarskapsroll är du en driven person som skapar engagemang och bidrar till god stämning. Vidare kan du fatta beslut och stötta/coacha dina medarbetare och kollegor. Du har en god kommunikativ förmåga samt är resultatinriktad då gemensamma mål är något som vi anser vara viktigt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Övrig information
Välkommen till Verksamhetsområde Medicin på Sjukhusen i väster!
