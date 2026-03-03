Enhetschef korttid/växelvård/natt Tidaholms kommun
2026-03-03
Vill du vara med och leda och utveckla framtidens vård och omsorg? Nu söker vi en engagerad och utvecklingsinriktad enhetschef till vår enhet för korttid, växelvård och natt.Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Enheten är belägen i anslutning till Midgårds äldreboende och omfattar 19 korttids- och växelvårdsplatser. I uppdraget ingår även ansvar för nattpersonalen som bemannar både korttid, växelvård samt särskilda boendeavdelningar i samma hus. Totalt ansvarar du för cirka 30 medarbetare.
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för enhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi. Du leder det dagliga arbetet och driver samtidigt ett långsiktigt utvecklingsarbete med fokus på kvalitet, struktur och hållbara arbetssätt. Uppdraget innebär att säkerställa en trygg, professionell och personcentrerad vård och omsorg samt att skapa goda förutsättningar för medarbetarna att lyckas i sina uppdrag.
Du har stöd i ditt arbete av administrativt chefsstöd och ingår i ledningsgruppen för avdelning Vård och omsorg. Ledningsgruppen består av avdelningschef och åtta enhetschefer som tillsammans arbetar strategiskt för att utveckla både avdelning och enheter med fokus på kvalitet, samverkan och långsiktig hållbarhet.
Förvaltningen befinner sig i en viktig omställning kopplad till den nya socialtjänstlagen och utvecklingen mot nära vård. Som enhetschef har du en central roll i att leda och genomföra denna omställning inom din enhet och att utveckla arbetssätt som möter framtidens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleexamen inom relevant område, enligt arbetsgivarens bedömning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av ledarskap och har arbetat i en liknande roll. Vidare brinner du för att göra skillnad och har en positiv inställning.
Du har förmåga att arbeta självständigt och ta initiativ och driva utvecklingsarbete. Du är en trygg person som kan leda förändring och fatta beslut samt har en stark kommunikation- och samarbetsförmåga. Som person är du flexibel, nytänkande, lösningsorienterad och trygg i din yrkesroll. Erfarenhet av budget-, personal och ekonomiansvar är meriterande.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö där du som enhetschef får stora möjligheter att driva förändringar och får utrymme för nytänkande och kreativitet. Flexibla arbetstider och friskvårdsbidrag.
Som arbetsgivare värdesätter vi på Tidaholms kommun en hälsofrämjande arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och ett engagerat ledarskap som stöttar din utveckling. Vi som arbetar här drivs av att skapa en positiv skillnad för våra invånare och vara stolta ambassadörer för vår kommun. Välkommen att bli en del av vår gemenskap och bidra till en hållbar och framåtblickande kommun.Så ansöker du
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-03-22. Vi planerar att hålla intervjuer den 26, 27 och 30 mars.
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tidaholms kommun
(org.nr 212000-1736), https://www.tidaholm.se Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Avdelningschef Vård och omsorg
Annika Törner annika.torner@tidaholm.se 0502-60 68 78
9774863