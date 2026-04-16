Enhetschef konst och kulturscener till Linköpings kommun
2026-04-16
Tjänsten är placerad inom Kultur- och fritidsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi erbjuder alla som bor och verkar i Linköpings kommun ett brett och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.
Vill du leda arbetet för en ökad förståelse om vår samtid och vart vi kommer ifrån och samtidigt vidareutveckla ett av Sveriges mest besökta friluftsmuseer, Gamla Linköping? Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-04-16Arbetsuppgifter
Som enhetschef för konst och kulturscener har du ett helhetsansvar för att leda, utveckla och följa upp verksamheten inom enheten. Du ansvarar för att leda och fördela arbetet samt skapa förutsättningar för en välfungerande organisation med tydliga mål, struktur och god arbetsmiljö.
I rollen driver du strategiska utvecklingsfrågor där kulturens roll i samhällsutvecklingen står i fokus. Du arbetar aktivt med att utveckla och stärka Linköpings position som en modern kulturstad och kreativ mötesplats. Du ansvarar för verksamhetsutveckling, ekonomi och uppdrag inom givna ramar, och säkerställer att enheten når sina mål.
Du leder arbetet med att utveckla verksamheterna inom Passagen, Agora, Skylten, Arbis, Dansens hus och Saga, med särskilt fokus på att skapa attraktiva och relevanta mötesplatser för kultur och kreativitet. Du arbetar för att den offentliga konsten får en tydlig och tidig plats i samhällsbyggnadsprocesser.
Arbetet innebär också att:
driva dialogprocesser och samverkan med civilsamhälle, kulturaktörer och andra samarbetspartners
representera kommunen i regionala, nationella och internationella nätverk
skriva tjänsteskrivelser och bereda ärenden till politiska beslut
samverka med andra förvaltningar i frågor som rör kultur och samhällsutveckling
upprätta överenskommelser och utveckla långsiktiga samarbeten
Din arbetsplats
Du kommer ingå i ledningsgruppen för avdelningen kultur och tillsammans bidrar ni till att utveckla ett brett och relevant kulturutbud för invånarna.
Enheten konst och kulturscener har en central roll i att skapa levande mötesplatser och bidra till stadens attraktivitet. Här finns verksamheter med olika inriktning - från samtidskonst till musik och scenkonst - där du som chef får möjlighet att arbeta både operativt och strategiskt.
Du verkar i en politiskt styrd organisation där samverkan, dialog och ett helhetsperspektiv är avgörande för att lyckas i uppdraget.
Du som söker
Vi söker dig som har en stark förankring i kulturområdet och som drivs av att utveckla verksamheter, människor och samarbeten. Du har relevant högskoleutbildning, gärna inom kulturområdet, samt flera års erfarenhet av chefsuppdrag - med fördel i en politiskt styrd organisation.
Du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och det är meriterande om du har arbetat med utveckling av mötesplatser, konsthall, musikscener eller kulturella och kreativa branscher.
Som ledare är du trygg, strukturerad och strategisk. Du har förmågan att se helheten, tänka långsiktigt och omsätta visioner till konkreta resultat. Du är van att sätta mål, följa upp och skapa tydliga strukturer som bidrar till kvalitet och effektivitet.
Du är en relationsskapande person som bygger förtroende och skapar god samverkan både internt och externt. Din kommunikativa förmåga är mycket god - du kan formulera dig väl i både tal och skrift, anpassa ditt budskap efter målgrupp och känner dig bekväm i att tala inför olika grupper.
Vidare är du självgående och tar ansvar för att driva arbetet framåt. Du har mod att hantera utmaningar och konflikter när det behövs, samtidigt som du skapar engagemang och delaktighet hos dina medarbetare.
B-körkort är ett krav.
Välkommen med din ansökan senast 7 maj.
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
