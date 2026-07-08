Enhetschef/jurist till juridiska enheten Region Östergötland
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2026-07-08
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eller i hela Sverige
Region Östergötland ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Östergötland. Vi är en politiskt styrd organisation och länets största arbetsgivare med cirka 13 800 medarbetare. Hos våra medarbetare finns viljan och kraften att göra skillnad. Tillsammans utvecklar vi regionen, varje dag och för livet framåt.
Vill du kombinera ledarskap och juridiskt arbete i vardagen? Nu söker vi en enhetschef tillika regionjurist till Juridiska enheten. Vi erbjuder ett omväxlande arbete med stort eget ansvar och goda möjligheter till kompetensutveckling. För oss är det självklart att det ska finnas en bra balans mellan arbete och privatliv.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt – och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål – att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Läs gärna om dina förmåner hos oss här hittar du även information om bestämmelser gällande lön och ersättningar.Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
Juridiska enheten tillhör verksamhetsområde juridik, arkiv, patientnämndens kansli och ledningsstöd och har sammanlagt cirka 50 medarbetare. Verksamheten leds av chefsjuristen, tillika verksamhetschef. Du är chef för Juridiska enheten som består av elva medarbetare med bland annat regionjurister, regionsekreterare och registratorer. Chefskapet kombineras med att vara regionjurist på ungefär halvtid. Du har ansvar för enhetens uppdrag, ekonomi och arbetsmiljö. Du är direkt underställd chefsjuristen tillika verksamhetschefen och stöttar denne samt regionledning i frågor som enheten ansvarar för. Du bistår chefsjuristen i uppdraget att säkerställa korrekt juridisk hantering och rättssäkerhet för myndigheten. Du ingår dessutom i verksamhetsområdets ledningsgrupp under ledning av chefsjuristen.
Du tar tillvara kompetensen inom enheten och lyfter fram det bästa hos de medarbetare som du har ansvar för. Tillsammans med dina medarbetare och överordnad chef utvecklar du de interna processerna och ser till att enheten håller god kvalitet och servicenivå ut mot organisationen.
Som regionjurist kommer du att stödja regionledningen och regionens verksamheter med juridisk rådgivning och utredningsarbete. Det är ett omväxlande, utmanande och dynamiskt arbete. På ett övergripande plan bidrar du till att bevaka, driva och utveckla det juridiska området för regionens verksamheter. Du kommer att arbeta med handläggning av juridiska ärenden, rådgivning till regionens olika verksamheter, företräda regionen i domstol, upprättande av remissvar till departement och tillsynsmyndigheter samt arbeta med regionens styrande dokument. Du beslutar i ärenden om utlämnande av allmän handling. Du kommer att ingå som sakkunnig i olika arbetsgrupper och utredningar samt utbilda och informera organisationen i rättsliga frågor. Centrala rättsområden är hälso- och sjukvårdsjuridik, förvaltningsrätt och IT-rätt i bred bemärkelse. Förordnande som dataskyddsombud kan bli aktuellt.
Arbetsgrupp
Tjänsten är placerad inom den juridiska enheten som ger operativt och strategiskt stöd inom juridik, politisk ärendehantering, informationshantering och diarieföring till politisk ledning, regiondirektör, funktioner för strategisk styrning och ledning samt Region Östergötlands övriga verksamheter.
Om dig
Du är jurist med en juridisk examen, fördjupad kompetens inom offentlig rätt och flera års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete på strategisk nivå. Du har erfarenhet från offentlig verksamhet, gärna från större politiskt styrd organisation med komplexa organisations- och beslutsstrukturer samt erfarenhet och kunskap inom de rättsområden som förekommer vid en region.
Du är meriterande om du har tidigare chef/ledarerfarenhet och erfarenhet av förändringsarbete.
Vi ser gärna att du är van att implementera processer och utveckla verksamhet. Utbildning inom ledarområdet är meriterande. Du har en mycket god förmåga att kommunicera i både tal och skrift på svenska.
Som person fokuserar du på lösningar, initierar aktiviteter och uppnår resultat. Du har förmåga att se frågor ur ett bredare perspektiv och mod att vägleda i komplexa frågeställningar. I rollen möter du människor i olika sammanhang och du behöver därför vara kommunikativ, lätt att samarbeta med och lyhörd för olika situationer och behov. Du agerar på ett sätt som bidrar till att skapa förtroende internt och för Region Östergötland.
I ledarrollen skapar du motivation och delaktighet för att effektivt nå gemensamma mål. Du är ansvarsfull och engagerad i ditt ledarskap och tar hänsyn till det större perspektivet med verksamhetens bästa i fokus. Du har god personlig mognad, är trygg, stabil och har självinsikt.
Du måste vara svensk medborgare eftersom vissa arbetsuppgifter inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. I samband med anställningen genomförs en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll och säkerhetssamtal. Du har din arbetsplats i regionhuset i Linköping.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Region Östergötland (visa karta
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581 91 LINKÖPING Arbetsplats
Juridiska enheten Kontakt
verksamhetschef
Dino Salagic dino.salagic@regionostergotland.se 010-1037489 Jobbnummer
9997093