Enhetschef inriktning stöd och utveckling inom FMV:s inköpsorganisation
Vi söker en chef som vill leda och utveckla den nyetablerade enheten stöd och utveckling, en del av staben inom FMV:s inköpsorganisation (marknad och inköp). Tjänsten kombinerar strategiskt ansvar, operativ styrning och verksamhetsutveckling i en dynamisk miljö där du får använda din kompetens där den gör verkligen skillnad. Hos oss bidrar du till ett starkare försvar - i en tid då vårt uppdrag är viktigare än någonsin.Publiceringsdatum2025-11-03Om tjänsten
Som chef hos oss leder du den nyetablerade enheten stöd och utveckling. Här får du möjlighet att utveckla enheten, dess arbetssätt och skapa långsiktiga lösningar. Enhetens uppdrag omfattar att sammanhålla det administrativa stödet till verksamhetsområdet marknad och inköp (M&I), såväl till chefer, inklusive FMV affärsdirektör, som till medarbetare. Vidare ansvarar enheten för förvaltning och utveckling av de kommersiella verktygen som används inom M&I, samt för att koordinera och stödja i olika verksamhetsutvecklingsuppdrag. Utöver det ingår det också i enhetens ansvar att samordna och fördela inkomna uppgifter till M&I.
Genom att engagera medarbetarna skapar du delaktighet och förutsättningar för goda prestationer och kontinuerlig utveckling. Tjänsten omfattar styrning av verksamheten, uppföljning av uppgifter och personaladministration, med en balanserad fördelning mellan ledarskap, chefskap och stabsarbete. Vidare samverkar du med olika funktioner inom myndigheten för att skapa och fortsatt utveckla effektiva, ändamålsenliga processer som gör verklig skillnad för hela verksamheten.
Som chef företräder du FMV:s vision, mål och värdegrund. Du har verksamhets-, arbetsgivar- och ekonomiskt ansvar och är dina medarbetares viktigaste kommunikationskanal. I ansvaret ligger att utveckla och utöva ett gott ledarskap enligt FMV:s ledarskapsprinciper; föregå med gott exempel, förtroende, öppenhet och resultat.
Tjänsten är placerad i Stockholm.
Om dig
Vi söker dig som har en relevant akademisk examen eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. Du har relevant och aktuell erfarenhet från såväl en arbetsledande roll som komplex verksamhet avseende samordning, planering, genomförande eller stabsarbete. Tjänsten ställer krav på goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är en fördel om du har aktuell och relevant erfarenhet som chef eller har genomgått en chefs- eller ledarskapsutbildning. Meriterande är även om du har aktuell och relevant erfarenhet av arbete i en stabsfunktion, i en större organisation i förändring, inom myndighet eller inom försvarssektorn.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss och vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Som chef hos oss leder du verksamheten med tydlig riktning och målmedvetenhet. Du säkerställer att både kortsiktiga och långsiktiga mål nås genom strukturerat arbete, ansvarstagande och förankring hos medarbetarna. Du bygger tillitsfulla relationer och främjar en inkluderande, respektfull arbetsmiljö där engagemang, gemenskap och mångfald står i centrum. Med stabilitet, mod och integritet tar du ansvar för beslut och handlingar, leder med värdegrund i fokus och agerar tryggt även i utmanande situationer. Genom strategisk helhetssyn prioriterar och samordnar du resurser, driver förbättringar och stärker myndighetens långsiktiga utveckling och förtroende.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde marknad och inköp som ansvarar för kommersiella frågor i hela FMV:s verksamhet och arbetar mot både FMV, Försvarsmakten och leverantörer.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 23 november 2025.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska, där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• I urvalsarbetet kan vi komma att genomföra tester med stöd av extern leverantör.
• Våra fackliga företrädare är SACO Martin Cederquist, OFR/S Pia Edström, OFR/O Lars Carlsson och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Joakim Holmgren via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta rekryterare Ellinor Rosengren Thelin på ellinor.rosengren.thelin@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
