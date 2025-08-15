Enhetschef inom vård och omsorg - Särskilt boende
2025-08-15
Är du intresserad av en ny utmaning där du får vara med och möta framtidens behov och driva vård- och omsorgsfrågor framåt i en tid av omställning och förändring? Uppdraget är fyllt med intressanta uppdrag och spännande utmaningar med engagerade medarbetare.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen ryms verksamheterna äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt kommunens måltidsverksamhet.
Vård och omsorgsförvaltningen i Sjöbo kommun arbetar efter visionen om Ett Gott Liv Varje Dag för våra kunder.
Tjänsten som enhetschef innebär att leda, planera, genomföra, följa upp och utveckla verksamheten i enlighet med politiska beslut, övriga styrdokument och kommunens ekonomiska ramar.
Att arbeta med ständiga förbättringar, där enhetschefen spelar en viktig roll i att leda, implementera och inspirera till förändring. Som enhetschef ansvarar du för att ge hög kvalitativ vård och omsorg, daglig drift, ekonomi, arbetsmiljö, personal samt intern och extern samverkan.
Som enhetschef ingår du tillsammans med 12 enhetschefer inom hemtjänst och särskilt boende som leds av en erfaren verksamhetschef. Du och dina kollegor har ett nära samarbete där ni ser nyttan av att ta del av varandras kunskaper.
Vårt nya personalpolitiska program; Sjöbo - en arbetsplats vi skapar tillsammans fokuserar på att vi vill ge förutsättningar för chefer att utöva ett hälsofrämjande ledarskap. Under 2025 görs utbildningsinsatser för att öka kunskap om friskfaktorerna.
Vi ser fram emot att du blir en del av oss i Sjöbo kommun!Kvalifikationer
Som chef i Sjöbo kommun fäster vi stor vikt vid att du genom ditt förhållningssätt åstadkommer ett öppet, målinriktat och hälsofrämjande ledarskap byggt på samspel och uppmuntran och därigenom skapar samsyn, kvalitet och engagemang. Det är viktigt att du är synlig i verksamheten och har ett nära samarbete med medarbetarna.
Högskoleutbildning inom social omsorg/socionom, sjuksköterska eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Vi vill att du har arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg. Har du chefserfarenhet inom området är det meriterande.
Vi söker dig som har förmågan att på ett engagerat sätt kan leda och inspirera dina medarbetare. Du har lätt för att samarbeta och arbetar nära övriga kollegor och ledning.
Du har en helhetssyn inom verksamheten som bidrar till hela äldreomsorgens utveckling.
Körkort är ett krav.
Vi gör löpande urval och intervjuer.
ÖVRIGT
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på.
Inför en anställning på vård-och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/ Ersättning
