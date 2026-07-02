Enhetschef inom rörnät till VA-avdelningen
Tranås Kommun / Chefsjobb / Tranås Visa alla chefsjobb i Tranås
2026-07-02
, Boxholm
, Ödeshög
, Kinda
, Mjölby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tranås Kommun i Tranås
, Eksjö
, Aneby
, Jönköping
, Linköping
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en samhällsviktig förvaltning och verksamhet som vill framåt? Som enhetschef inom rörnät är du driftansvarig för en säker distribution av dricksvatten och bortledning av spill- och dagvatten till relevant reningsfunktion i Tranås. Enheten består av 11 kunniga och engagerade medarbetare. Vi står inför flera spännande utmaningar, så som arbete med att minska ut- och inläckage i ledningsnätet, att uppnå våra mål kring förnyelsetakt, ständig utveckling inom digitalisering, att fortsätta arbetet med att säkerställa en god arbetsmiljö för våra medarbetare, samt att öka det förebyggande underhållet av ledningsnätet.Publiceringsdatum2026-07-02Arbetsuppgifter
I uppdraget ingår ansvar för verksamhet, ekonomi och medarbetare.
I rollen som enhetschef för enheten rörnät säkerställer du och dina medarbetare en säker leverans av dricksvatten samt bortledning av spill- och dagvatten. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att leda, planera och följa upp drift, underhåll och förnyelse av kommunens ledningsnät för vatten-, spill- och dagvatten. I rollen ingår också att fatta beslut om prioriteringar inom drift och underhåll samt att hantera och leda akuta driftåtgärder vid störningar och driftstopp. Tillsammans med avdelningschef och enhetschefskollegor kommer du att fastställa arbetsrutiner och arbetsmetoder inom verksamheten och säkerställa efterlevnad av gällande lagar och regler.
Det ekonomiska ansvaret innebär ansvar för enhetens drift- och underhållsbudget och ett mandat att fatta beslut om inköp, beställningar och entreprenadarbeten inom tilldelad budget och attesträtt. Du kommer att följa upp ekonomiskt utfall och vidta nödvändiga åtgärder samt medverka i investeringsplanering och förnyelseplaner tillsammans med din enhet och avdelningens ledningsgrupp.
Som ledare är du ansvarig för medarbetarnas arbetsmiljö och trivsel på din enhet och följer upp arbetsmiljön systematiskt. Du arbetar aktivt tillsammans med både medarbetare, fackliga företrädare och ledningsgrupp för att medarbetarna ska känna arbetsglädje och ha rätt kompetens för sitt uppdrag.
Utöver detta får du tillgång till flera interna stödfunktioner, såsom ekonomi, HR, kommunikationsstöd och säkerhetssamordning. Dessa resurser finns för att ge dig och dina medarbetare de rätta verktygen för att hantera de utmaningar som kan uppstå i arbetet.
I rollen ingår en skyldighet att ingå i förvaltningens beredskapsorganisation. Omfattningen styrs löpande efter verksamhetens behov.
VEM SÖKER VI?
Vi söker dig som har en relevant utbildning inom VA, samhällsbyggnad, teknik, miljö eller erfarenhet som motsvarar och bedöms relevant för tjänsten. Du har erfarenhet av att leda grupper och god kunskap om praktiskt VA och anläggningsarbete samt grundläggande kunskaper om relaterad lagstiftning. Du har god digital förmåga och kan uttrycka dig tydligt o i tal och skrift. B-körkort är krav för tjänsten.
För att vara framgångsrik i rollen bör du vara:
En lyhörd och tydlig ledare: I rollen som ledare skapar du motivation och delaktighet genom att inspirera och utveckla medarbetare. Du har förmågan att förmedla dina förväntningar tydligt och hanterar eventuella problem som kan uppstå genom ett strukturerat ledarskap. Du är en god förebild för dina medarbetare och organisationen.
Beslutsam: Du är handlingskraftig och trivs med att ta ansvar. Din förmåga att fatta beslut som både är rättvisa och effektiva kommer att vara avgörande för att skapa en stabil och utvecklande arbetsmiljö och för att enheten ska komma framåt inom området.
Strukturerad och kvalitetsmedveten: Du bygger upp en fungerande verksamhet och planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar. Du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard.
Stabil: Du är lugn, stabil och kontrollerad i situationer som kan uppstå. Du behåller ett realistiskt perspektiv och fokuserar på rätt saker.
Relationsskapande: Du har lätt för att utveckla och skapa goda relationer. Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
VAD ERBJUDER VI DIG?
En utvecklande roll med stor möjlighet att påverka både din, medarbetarnas och Tranåsbornas vardag.
Kontinuerlig kompetensutveckling inom ledarskap, VA, juridik, arbetsmiljö och ekonomi.
Goda möjligheter att bygga kontaktnät genom redan etablerade samarbetsforum inom VA med både lokala och nationella VA-organisationer.
En trevlig arbetsplats där trivsel, samarbete och arbetsmiljö ligger i fokus.
LÖN OCH FÖRMÅNER
I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning.
Tranås kommun arbetar ständigt för att öka våra medarbetares välbefinnande. Läs mer om våra förmåner https://www.tranas.se/arbete-och-naringsliv/arbeta-i-tranas-kommun/formaner
OM ARBETSPLATSEN
VA-avdelningen tillhör Samhällsbyggnadsförvaltningen, som ansvarar bland annat för gator, vatten, avlopp, avfallshantering, parker, begravningsverksamhet och måltidsservice. Läs mer om förvaltningen https://tranas.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/.
Som enhetschef inom vår förvaltning har du chansen att utvecklas och göra skillnad för stadens nuvarande och framtida invånare. Vi samarbetar väl mellan våra olika avdelningar och har därför tillgång till bred kompetens och stöd av varandra. Vår verksamhet är i ständig utveckling för att forma framtidens Tranås.
Välkommen till en spännande karriärmöjlighet!
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vi ber dig därför skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Första intervjuer planeras att hållas vecka 33-34 och andra intervjuer vecka 35. Kandidater som går vidare till andra intervju kommer att genomföra personlighetstest.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranås Kommun
(org.nr 212000-0597), https://www.tranas.se/
573 82 TRANÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tranås Kommun Kontakt
VA-chef
Alexander Wafa alexander.wafa@tranas.se Jobbnummer
9988900