Enhetschef inom operativt beslutsstöd i Stockholm
2026-03-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
, Sollentuna
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Är du en engagerad ledare som har förmåga att bygga starka team? Har du erfarenhet av att utmana, utveckla och coacha medarbetare? Vi söker dig som vill bli en del av en etablerad enhet med kompetenta analytiker som arbetar med urvalsanalys och att förebygga bidragsbrott.
Nära ledarskap, förändring, samhällsviktigt uppdrag
Som enhetschef är du den chef som befinner dig närmast medarbetarna och verksamheten. Du ansvarar för att leda och driva det dagliga arbetet utifrån avdelningens uppdrag och mål där den statliga värdegrunden genomsyrar ditt arbete. Genom ditt ledarskap förmedlar du tydliga förväntningar, följer upp mål och ger dina medarbetare rätt förutsättningar att ta sitt ansvar. Du har personalansvar såväl som resultat- och uppföljningsansvar för teamen i din enhet. Du representerar även Försäkringskassan i externa samarbeten.
Enheten för operativt beslutsstöd består av nio medarbetare som arbetar med urvalsanalys och har sin placering i Stockholm och Uppsala. Enheten arbetar med komplexa datamängder, maskininlärning och analysuppgifter för att förebygga bidragsbrott och felaktiga utbetalningar. Genom ett nära ledarskap skapar du den förutsägbarhet, trygghet och hållbarhet som är nödvändig för att medarbetarna ska kunna ta sitt ansvar samt möta behov av förändring. Du skapar förståelse för sammanhang, riktning och de målbilder avdelningen satt upp och tar fram de planer din verksamhet behöver. Som enhetschef är du ett stöd för områdeschefen och du ingår i områdets ledningsgrupp som består av tre personer där du bidrar med din kompetens och ditt engagemang. Du anpassar och utövar ditt ledarskap på ett sätt som skapar förutsättningar för medarbetarna att använda sitt omdöme och kompetens.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har kunskap eller erfarenhet av kvalificerat analysarbete
• har god ledarskapsförmåga
• främjar andras professionella och personliga utveckling
• arbetar för att nå mål och resultat, följer upp effekterna av egna och andras aktiviteter
• har ett systematiskt arbetssätt
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god självkännedom och är stabil som person, främjar ett förtroendeskapande arbetsklimat
• främjar ömsesidig dialog, är lyhörd och anpassar sin kommunikation efter behov och situation.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av ledarskap i liknande verksamhet
• har erfarenhet av coachande ledarskap och att leda i förändring
• har erfarenhet av att planera din verksamhet i samarbete med chefskollegor
• har erfarenhet av myndighetssamverkan
• har god förståelse för arbetet mot bidragsbrott och socialförsäkringen.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-03-09Övrig information
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. För den här tjänsten krävs svenskt medborgarskap. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Stockholm.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahososs
Chef: Rosa Fiorito, 010-116 90 89 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Malin Skoglund, malin.skoglund2@forsakringskassan.se
010-113 10 45 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Henrik Lindholm, 010-116 92 35, Saco-S: Matilda Eneqvist, 010-118 33 81, 010-118 33 81, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.
Välkommen med din ansökan senast den 29 mars 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
