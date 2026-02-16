Enhetschef inom it-arbetsplats och kontorsstöd i Sundsvall
2026-02-16
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera it-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Välkommen till en av Sveriges största IT-avdelningar.
Vi är i ständig förändring och utveckling och här finns möjlighet att vara med och påverka. IT Produktions uppdrag är att leverera drift och underhåll av IT-tjänster för att säkerställa att det finns rätt teknisk infrastruktur och kompetens samt att erbjuda driftstjänster även till andra myndigheter i Sverige.
Ledarskap, it-stöd, it-arbetsplats och kontor
Som chef inom Försäkringskassan arbetar du enligt myndighetens uppdrag från regeringen. Du ansvarar för att din verksamhet är rättssäker och effektiv samt präglas av en god service. Du leder verksamheten utifrån en helhetssyn och med respekt för fattade beslut. Genom dialog om verksamhetens syfte, mål och strategier skapar du förutsättningar för att dina medarbetare ska kunna och vilja ta stort ansvar för teamets resultat och för sin egen utveckling. I rollen som enhetschef har du ekonomi-, personal- och verksamhetsansvar.
Ditt engagemang i ledarskapet är stort och den statliga värdegrunden genomsyrar ditt arbete. Genom att balansera kortsiktiga krav på resultat med en långsiktigt hållbar verksamhet erbjuder du dina medarbetare en hälsofrämjande arbetsmiljö. Du har en god förmåga att anpassa ditt ledarskap utifrån vad situationen och uppdraget kräver.
Som enhetschef ingår du i områdets ledningsgrupp som består av 14 chefer och bidrar där med din kompetens och ditt engagemang. På it-arbetsplats och kontorsstöd arbetar 20 medarbetare utspridda på 10 orter och uppdelade i tre team. Alla teamen samverkar inom Försäkringskassan och anslutande myndigheter samt samarbetar med leverantörer. Enheten Kontorsstöd ansvarar för kontorets it-utrustning och hårdvara. Det omfattar hela livscykeln för it-arbetsplatsen, från planering och införande till avveckling.
Du är en god kommunikatör på både individ- och gruppnivå och representerar Försäkringskassan i externa samarbeten. Då du kommer ha medarbetare placerade på olika orter är att leda på distans en självklarhet för dig. Det ingår också regelbundna resor i denna tjänst.
Som enhetschef hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• Har högskoleexamen eller erfarenheter/kvalifikationer som bedöms likvärdiga
• Har erfarenhet av operativt och taktiskt ledarskap inom it-arbetsplats och kontorsstöd
• Har fler års erfarenhet av generellt och specifikt arbete inom it-arbetsplats och kontorsstöd
• Har god ledarskapsförmåga
• Är initiativtagande, målinriktad och skapar resultat
• Kan skapa förutsättningar för engagemang, lärande och ständiga förbättringar utifrån verksamhetens mål
• Har god självkännedom och är stabil som person
• Har god organisatorisk förståelse och kan omsätta denna i verksamheten
• Samarbetar och samverkar effektivt med andra
• Har god kommunikativ förmåga.
Det är meriterande om du
• Har erfarenhet av avtalshantering och upphandling inklusive leverantörshantering
• Har erfarenhet av inventering
• Har erfarenhet av avgifts- och kundhantering
• Har erfarenhet av it-tjänster och tjänstedesign inom storskalig verksamhet
• Har erfarenhet av att leda medarbetare på distans.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. För den här tjänsten krävs svenskt medborgarskap. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Sundsvall.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Nicola Lindwe, 010-114 7739 (för frågor om tjänsten), HR-specialist: Malin Skoglund, malin.skoglund2@forsakringskassan.se
010-113 10 45 (för frågor om rekryteringsprocessen), Fackliga representanter är för ST Marie Nordenfjäll, Saco-S Amelie Johansson och Seko Eliza Grundström. Dessa nås via vår växel 08-786 90 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den den 8 mars 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Individuell lönesättning.
