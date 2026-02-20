Enhetschef inom Hemsjukvården - var med och forma framtidens vård
2026-02-20
Publiceringsdatum2026-02-20Beskrivning
Som enhetschef leder du en engagerad sjuksköterskeorganisation med ett stort hjärta för vård.
Du får ett viktigt och utvecklande uppdrag med ansvar för cirka 20 medarbetare och jobbar med teamen runt om i hela kommunen. I rollen har man ett delat ledarskap för enheten.
Med din lösningsfokuserade inställning bidrar du till ett dynamiskt och väl fungerande ledarskap där samverkan med både regionen och äldreomsorgen är en naturlig del av vardagen. Du får ett ansvar för att styra, leda och säkerställa verksamhetens kvalitet och funktion i linje med våra politiska mål. Här ges du möjlighet att skapa en arbetsmiljö som präglas av engagemang, delaktighet och utveckling.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär att leda och utveckla verksamheten med särskilt fokus på kvalitet och patientsäkerhet. Det ingår också att planera och fördela resurser på ett effektivt sätt för att uppnå de uppsatta målen. Vidare ansvarar man för att bygga och stärka samarbeten med andra verksamheter och aktörer. Dessutom innefattar rollen ett övergripande ansvar för verksamhetens ekonomi, personalfrågor och arbetsmiljö.Kvalifikationer
- Du är högskoleutbildad inom hälso- och sjukvård alternativt inom ledarskap eller har en utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Det är meriterande om du har erfarenhet och utbildning inom Hälso- och sjukvården. Det är även meriterande med chefserfarenhet, gärna från vård och omsorg. Du kommer att ha medarbetare i hela kommunen, därför är det en fördel att inneha körkort. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
De personliga egenskaper som vi ser viktiga för tjänsten är:
- Självständig
- Flexibel
- Stabil
- God samarbetsförmåga
- Ekonomisk medvetenhet
- Strukturerad
- Problemlösande analysförmågaÖvrig information
Vi erbjuder en meningsfull roll i en verksamhet där du får vara med och påverka vårdens framtid i Ljusdal. Vi har en varm gemenskap och ett starkt fokus på teamkänsla och förtroende. Din arbetsplats är huvudsakligen i Ljusdal, med insatser i hela kommunen.
Intervjuer sker löpande, så tveka inte - skicka in din ansökan redan idag! Tjänsten tillsätts enligt överenskommelse.
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet?
Beroende på tjänstens innehåll kan lämplighetsprövning, utdrag ur belastningsregistret eller säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen krävas innan anställning. Syftet är att säkerställa att anställningen kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt utifrån verksamhetens krav. Anställning kan endast ske om prövningar har godkänts. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
