Enhetschef inom hälso- och sjukvård till vård- och omsorgsboende i centrum
2026-02-03
Om jobbet
Alla ledare inom hälso- och sjukvården i stadsområde Centrum har en nyckelroll och vi söker nu en enhetschef till vårt vård-och omsorgsboende på Första Långgatan.
Som enhetschef för sjuksköterskor som arbetar inom vård- och omsorgboende, har du det operativa och strategiska ansvaret för medarbetare, ekonomi, verksamhet, resultat och arbetsmiljö. Tillsammans med medarbetarna har du lust och förmåga att leda verksamheten framåt. På ett positivt sätt tillvaratar du medarbetarnas kompetens och engagemang för att skapa delaktighet. Tillsammans tar vi ansvar för att driva och utveckla en kostnadseffektiv verksamhet, där vårdkvalitet och patientsäkerhet är den gemensamma ambitionen. Vår verksamhet står inför nya spännande utmaningar och hos oss får du en viktig roll som enhetschef där du är med och påverkar samt formar framtidens hälso- och sjukvård i staden.
I mig, Allex Wennblom Anderén, får du en chef som är en tydlig, entusiastisk och engagerad ledare. Jag är närvarande, inkännande och intresserar mig för medarbetare, kollegor och patienter. Mina medarbetare upplever mig som strukturerad, trygg och stöttande, även i motgång. Jag strävar efter att genom mod, tydlighet och värme ge andra en möjlighet att växa.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård. Uppdraget kräver att du antingen har chefserfarenhet eller erfarenhet av andra ledande positioner. Det är också meriterande om du har någon form av ledarskapsutbildning.
Viktiga personliga egenskaper för att lyckas med detta uppdrag är engagemang, tillit, god självkännedom samt att du är trygg i dig själv. Du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer. Du är mål- och resultatinriktad och ser detaljer i en helhet. En god förmåga till samverkan är en förutsättning för att hantera uppdraget. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du är pedagogisk och prestigelös i ditt ledarskap. Du skapar möjlighet för ett positivt arbetsklimat och driver utveckling av verksamheten. Du ser möjligheter och firar framgång.
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen.
