Enhetschef inom Bidragsbrottsavdelningen i Östersund
Försäkringskassan / Administratörsjobb / Östersund Visa alla administratörsjobb i Östersund
2026-07-15
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Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Återbetalning är ett prioriterat fokusområde för Försäkringskassan, och ditt arbete kommer vara en viktig del av vårt uppdrag där du kommer att arbeta på vår nya avdelning. Vi stärker vår förmåga att arbeta mot bidragsbrott genom Bidragsbrottsavdelningen, där vi samlar Försäkringskassans kompetens, kunskap och kapacitet inom området. Avdelningen kommer att ha ett sammanhållet ansvar för det myndighetsövergripande arbetet med att förebygga och motverka bidragsbrott, från operativ nivå till strategisk nivå. Det innebär att avdelningen kommer att ha en avgörande roll i Försäkringskassans arbete mot bidragsbrott och bidra till utvecklingen inom ansvarsområdet, såväl inom myndigheten som externt.
Nära ledarskap, förändring, hållbar arbetsplats
Som enhetschef är du den chef som befinner dig närmast medarbetarna och verksamheten. Du ansvarar för att leda och driva det dagliga arbetet utifrån avdelningens uppdrag och mål där den statliga värdegrunden genomsyrar ditt arbete. Genom ditt ledarskap förmedlar du tydliga förväntningar, följer upp mål och ger dina medarbetare rätt förutsättningar att ta sitt ansvar. Du har personalansvar såväl som resultat- och uppföljningsansvar för teamen i din enhet.
Din enhet består av ca 20-25 medarbetare som arbetar med återbetalning och har sin placering i Östersund. Genom ett nära ledarskap skapar du den förutsägbarhet, trygghet och hållbarhet som är nödvändig för att medarbetarna ska kunna ta sitt ansvar samt möta behov av förändring. Du skapar förståelse för sammanhang, riktning och de målbilder avdelningen satt upp och tar fram de planer din verksamhet behöver. Som enhetschef är du ett stöd för områdeschefen och du ingår i områdets ledningsgrupp som består av 11 personer där du bidrar med din kompetens och ditt engagemang. Du anpassar och utövar ditt ledarskap på ett sätt som skapar förutsättningar för medarbetarna att använda sitt omdöme och kompetens.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
har god ledarskapsförmåga
främjar andras professionella och personliga utveckling
arbetar för att nå mål och resultat, följer upp effekterna av egna och andras aktiviteter
har ett systematiskt arbetssätt
samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
har god självkännedom och är stabil som person, främjar ett förtroendeskapande arbetsklimat
främjar ömsesidig dialog, är lyhörd och anpassar sin kommunikation efter behov och situation
Det är meriterande om du
har erfarenhet av operativt ledarskap
har erfarenhet av ledarskap i liknande verksamhet
har erfarenhet av coachande ledarskap och att leda i förändring
har erfarenhet av att leda team
har erfarenhet av att leda på distans
har erfarenhet av produktionsstyrning av ärendehandläggning
har erfarenhet av att planera din verksamhet i samarbete med chefskollegor på distans
har god förståelse för Försäkringskassans uppdrag
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-07-15Övrig information
1 tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Östersund.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök https://www.forsakringskassan.se/om-forsakringskassan/jobba-hos-ossKontakt
Chef: Emma Grahn 010-118 68 02 v. 29 och Cecilia Bäckström 010-113 70 95 v. 30, 31, 32 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Sofia Öhman sofia.ohman@forsakringskassan.se
v. 29 Emil Jarengrim emil.jarengrim@forsakringskassan.se
v. 30-31 Denise Marica denise.marica@forsakringskassan.se
v. 32 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Anne Catrine Gemzell 010-111 25 29 v. 29-31 Jenny Ögren 010-118 25 64, Saco-S: Annika Linell 010-114 79 54, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 9 augusti 2026. När du ansöker bifogar du ditt CV. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar, du får istället besvara ett antal urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Ladda upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), https://www.forsakringskassan.se/
Box 42006 (visa karta
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126 12 STOCKHOLM Arbetsplats
Försäkringskassan Jobbnummer
10003812