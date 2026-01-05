Enhetschef inom administration, VO ortopedi, i Hässleholm och Kristianstad
Region Skåne, Hässleholms sjukhus / Sjukvårdschefsjobb / Hässleholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Hässleholm
2026-01-05
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Hässleholms sjukhus i Hässleholm
, Kristianstad
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du genom ditt ledarskap bidra till Region Skånes vision, framtidstro och livskvalitet, för alla som bor och verkar i Skåne? Som chef i Region Skåne är du en del av den offentliga sektorn och kraften i ledarskapet hittar vi i samarbeten med chefskollegor. Tillsammans med dina medarbetare skapar du engagemang, når resultat och driver utveckling med stöd av din chef. Just nu söker vi en enhetschef inom administration till oss på VO ortopedi.
Verksamhetsområde (VO) ortopedi inom förvaltningen Hässleholms sjukhus bedriver verksamhet på sjukhusen i Hässleholm och Kristianstad. Den ortopediska verksamheten på Centralsjukhuset Kristianstad (CSK) innefattar akuta operationer, mottagningsverksamhet och akutvårdsavdelning. Hässleholm arbetar huvudsakligen med elektiva ortopediska operationer på hela rörelseapparaten. Ledartroplastiker inom höft, axel, knä-, hand- och fotled tillhör våra specialiteter. Vi arbetar också med övriga ingrepp som till exempel ryggkirurgi och idrottsskador. Vårt verksamhetsområde är en universitetssjukvårdsenhet. Ambitionsnivån är hög och vi strävar mot det gemensamma målet om att leverera kvalitet i världsklass. Arbetet med Framtidens ortopedi i Hässleholm (FORTH) pågår med planering och byggnation av helt nytt ortopediskt hus.
Vill du veta mer om oss? Följ oss gärna på Instagram! https://www.instagram.com/hassleholmssjukhus/
Här kan du läsa mer om att arbeta som chef i Region Skåne: https://bit.ly/4eUQt8aPubliceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
Vi söker nu en flexibel, engagerad och positiv ledare som har förmågan att vara verksam och leda medarbetare på två olika orter, i Hässleholm och Kristianstad. Du leder det dagliga arbetet för cirka 30 medarbetare fördelat på medicinska sekreterare och administrativ personal.
Som chef som leder medarbetare tar du din verksamhet i förväntad riktning mot verksamhetens mål. Tillsammans med dina medarbetare utvecklar du verksamheten genom effektiva arbetssätt med hög kvalitet och följer upp kontinuerligt för lärande och vidareutveckling. Dina medarbetares engagemang är avgörande för framgång i ditt uppdrag och du värdesätter att coacha, ge feedback, utvärdera prestation, främja samarbete och skapa ett gott arbetsklimat. Du har arbetsgivar- och ledningsansvar som omfattar medarbetare, verksamhet och ekonomi. Du är direkt underställd verksamhetschef och kommer att ingå i ledningsgruppen. Till stöd har du även controller, HR-partner och en enhetschefsgrupp med stort engagemang för verksamheten.
Vi kan erbjuda dig ett stimulerande och utmanande arbete med goda möjligheter till individuell utveckling. Med hänsyn till din bakgrund och tidigare erfarenhet kommer vi utforma det stöd och den utveckling du behöver i ditt ledarskap. Kvalifikationer
Chefer i Region Skåne förväntas föregå med gott exempel genom att själv omsätta Region Skånes värderingar: välkomnande, drivande, omtanke och respekt i praktisk handling. Det innebär att ledarskapet ska präglas av tillit, helhetssyn och ständig utveckling. Du är pålitlig, agerar med integritet och ödmjukhet, främjar dialog och inkludering samt skapar förutsättningar för engagemang.
Vi välkomnar dig som har utbildning i hälso- och sjukvårdsadministration (KY 80 p/YH 400 p) eller motsvarande läkarsekreterarutbildning, alternativt dig med annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant. Tidigare chefserfarenhet med ansvar för ekonomi, personal och verksamhet anses meriterande. Har du ledarskaps- eller chefsutbildning är även det fördelaktigt.
För att lyckas och trivas i din roll behöver du ha god förmåga att samarbeta. Din personlighet präglas av att du visar tillit och respekt samt inbjuder till dialog och delaktighet med målet att skapa en god arbetsplats där människor utvecklas och mår bra. Det är viktigt för oss att du är nytänkande, har god förmåga att motivera människor omkring dig och ett stort engagemang i de frågor som du driver. Som person är du strukturerad och lyhörd. Du tänker strategiskt med helhetsperspektiv och har god analytisk och kommunikativ förmåga. För ett framgångsrikt samarbete tror vi även att du är en positiv person som vill vara med och bidra till arbetsglädje. Eftersom vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Låter detta som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297948". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Hässleholms sjukhus Kontakt
Christina Majegård, Verksamhetschef 044-309 44 36 Jobbnummer
9668633