Enhetschef Infrateknik, VO Underhåll Sydöstra regionen
Trafikverket / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2025-09-25
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trafikverket i Linköping
, Norrköping
, Askersund
, Kumla
, Vimmerby
eller i hela Sverige
Vill du leda och inspirera ett team som säkerställer att trafiken fungerar tryggt och smidigt varje dag, året runt - oavsett väder och tid på dygnet?
Som första linjens chef coachar du medarbetare som förvaltar och utvecklar våra broar och tekniska installationer. Genom ditt ledarskap bidrar du till ett robust och tillgängligt transportsystem som gör skillnad för hela samhället.
Enhetschef Infrateknik, VO Underhåll Sydöstra regionenPubliceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
I din ledarroll, som första linjens chef, coachar och ansvarar du för cirka 10 medarbetare i rollerna projektledare och projektingenjörer som tillsammans förvaltar underhållet av våra broar och tekniska installationer på våra vägar i Jönköpings-, Kalmar-, och Östergötlands län med en årlig verksamhetsvolym på 300 - 350 miljoner kronor. Du kommer att ha en geografisk spridd organisation med medarbetare på fler placeringsorter där det är viktigt i din roll som ledare är att vara lyhörd och skapa engagemang, även på distans. Som enhetschef Infrateknik ingår du i avdelningens ledningsgrupp.
Enheten ansvarar för daglig drift och underhåll av broar och tekniska installationer på våra vägar, så att trafikering kan ske varje dag året runt oavsett väder och tid på dygnet. I underhållsarbete ingår att upphandla och leda entreprenörer för utförande av förebyggande och avhjälpande åtgärder samt reinvesteringar.
Du kommer ha ett ledarskap med högt resultatfokus och ett starkt driv för utveckling och ständiga förbättringar då arbetet har en stor spännvidd med allt ifrån strategiska till operativa frågor. Inom din enhet bidrar ni även i Trafikverkets planeringsprocesser genom att samla in, leverera information om anläggningen och dess tillstånd, samt ge förslag på åtgärder och stödja vid mottagande av ny eller förändrad anläggning. I ansvaret ligger också att planera och optimera verksamheten gällande paketering och val av affärsform för upphandling av underhållsåtgärder.
Förutom att du leder med fokus på resultat bygger du även förtroende genom starkt personalengagemang, öppenhet, samarbete och samverkan med medarbetare, chefskollegor och andra samarbetsytor samt har en nyfikenhet och drivkraft kring utveckling och förbättringsarbete.
Övrig information
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Vi planerar att hålla digitala 1:a-intervjuer 29-31/10. 2:a-intervjuer sker den 10-11/11 på plats i Linköping eller Jönköping.
Tjänstens placeringsort är Linköping eller Jönköping. Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
#LI-Hybrid
Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år enligt Trafikverkets standard.
Som sökande till den här tjänsten kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.
OBS. På grund av ett systemunderhåll är det inte möjligt att ansöka till den här tjänsten från kl. 16.00 den 28/9 till ca kl. 16.00 den 29/9 därefter räknar vi med att ansökan fungerar som vanligt igen.Kvalifikationer
Vem är du?
Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.
Vi söker dig som har
universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp inom för tjänsten relevant område alternativt annan utbildningsbakgrund tillsammans med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
flerårig chefserfarenhet i närtid från anläggningsbranschen inom väg/järnväg, med personal- och budgetansvar
erfarenhet av arbete med kontraktshantering, förhandlingsvana samt goda kunskaper i entreprenadjuridik
ansvarat för planering och uppföljning av verksamhet eller projekt
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
körkort för personbil
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av
att leda medarbetare på distans
ledningsgruppsarbete
att hantera mediefrågor och att företräda verksamheten i media
att leda förändrings- och utvecklingsarbeteSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
#LI-LR2 Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "18:2025:396". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Mattias Wigert 0101238406 Jobbnummer
9526436