Enhetschef i samledarskap till stroke och neurologiavdelningen
Västra Götalandsregionen / Sjukvårdschefsjobb / Skövde Visa alla sjukvårdschefsjobb i Skövde
2026-07-06
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, Tibro
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, Skara
eller i hela Sverige
Skaraborgs Sjukhus – där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg – och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skas Publiceringsdatum2026-07-06Beskrivning
Välkommen till en unik möjlighet att få vara med och utveckla stroke och neurologiavdelningen Avd. 75/76 på Skaraborgs sjukhus! Här skapar vi tillsammans en arbetsplats där patienternas trygghet och välmående står i fokus, och där du som enhetschef har chansen att göra verklig skillnad varje dag. Stroke och neurologi är särskilt intressant att leda och utveckla eftersom området kännetecknas av komplexa och utmanande vårdbehov där patienterna ofta kräver ett nära och tvärprofessionellt samarbete. Enheten präglas av utveckling, vilket ger dig chansen att ligga i framkant och stärka teamets kompetens genom kontinuerlig utveckling. Det här är en roll där du kan påverka både verksamheten och patienternas vardag på riktigt. Du blir en del av ett engagerat team där samarbete och nytänkande är ledstjärnor.
Vårdavdelning 75/76
Stroke och neurologiavdelningen har 28 vårdplatser varav strokeenheten är en kombinerad akut- och rehabiliterande enhet med intag dygnet runt med 23 vårdplatser som tar emot alla patienter som läggs in under diagnosen stroke och TIA. Stroke har en sjuksköterskemottagning som arbetar med uppföljning av patienter som har haft stroke och TIA och som har skrivits ut till eget boende. Strokesjukvårdens arbete styrs av "Nationella riktlinjer för strokesjukvård" och "Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Stroke och TIA" samt vårt eget vårdprogram "Handläggning av Stroke och TIA vid Skaraborgs Sjukhus".
Neurologenheten har 5 av 28 vårdplatser och utreder och behandlar patienter med neurologiska sjukdomar och tillstånd. Vården som bedrivs är både akut, planerad och palliativ.
Stroke och neurologiavdelningen arbetar i team med sjuksköterska, undersköterska, läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, tandhygienist och även kurator och dietist vid behov.Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef är du direkt underställd verksamhetschef och rapporterar till denne. Du ingår också i Verksamhetsområdets ledningsgrupp tillsammans med övriga chefer. Du representerar arbetsgivaren såväl inåt som utåt mot samverkanspartners. Du ansvarar för utveckling av verksamhet, ekonomi och personal. Ditt uppdrag är att tillsammans med verksamhetschef och övriga chefskollegor leda, planera och utveckla enheten i enlighet med verksamhetens mål och den chefsfilosofi som finns inom VGR. Du har även stöd av verksamhetsutvecklare, kvalitetssamordnare, planeringsledare, HR och ekonom.Kvalifikationer
Vi säker efter dig som är lyhörd, gillar att samarbeta och har lätt för att kommunicera med andra. Du behöver tänka framåt och skapa ordning och trygghet för teamet och vill vara med och bidra till att vi blir ännu bättre tillsammans. Har du erfarenhet från specialistsjukvården och tycker om att utvecklas, så är det ett stort plus. Tidigare erfarenhet och chef och ledarskap eller annat operativt vårdnära ledarskap är meriterande. Vi värdesätter verksamhetskännedom i kombination med förmågan att bidra med nya perspektiv och driva och utveckla omställningen av sjukvården.
Vi tycker att din personlighet är minst lika viktig som vad du har gjort innan. Om du vill vara med och bygga upp en enhet där patienten är i centrum och medarbetarna trivs och utvecklas- då vill vi gärna träffa dig. Vi lägger stor vikt på tidigare erfarenhet från specialistsjukvård och personlig lämplighet. I denna rekrytering tillämpar vi personlighets – och kapacitetstester.
Varmt välkommen med din ansökan- vi vill gärna lära känna dig lite extra!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
HR-Funktionen (visa karta
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541 85 SKÖVDE Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, Verksamhetsområde 7 Jobbnummer
9992891