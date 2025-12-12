Enhetschef i samledarskap på slutenvården, Barn- och ungdomsmedicin
Region Jämtland Härjedalen, Barn- och ungdomsmedicin / Sjukvårdschefsjobb / Östersund Visa alla sjukvårdschefsjobb i Östersund
2025-12-12
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Barn- och ungdomsmedicin i Östersund
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Vill du vara med och driva den fortsatta utvecklingen av framtidens barn- och ungdomsmedicin? Hos oss har vi ett positivt förändringsklimat, ambitioner och resurser för att verkligen kunna göra skillnad!
Slutenvården består av två vårdavdelningar. På neonatalavdelningen vårdas sjuka nyfödda och barn födda fr o m vecka 28 och på barn- och ungdomsavdelningen vårdas barn upp till 18 år. Här arbetar barnsjuksköterskor, sjuksköterskor, barnsköterskor och undersköterskor. Det gör vi tillsammans med ansvariga barnläkare, läkare, kurator, dietister, lekterapeut och barnpsykolog.
Neonatalavdelningen och barn- och ungdomsavdelningen ingår i område barn- och ungdomsmedicin som också består av barnmottagning, dagvård samt läkaravdelning.
Som enhetschef är du direkt underställd verksamhetschef och ingår i områdets ledningsgrupp.
Välkommen till oss på barn- och ungdomsmedicin!Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Du blir en av två enhetschefer på slutenvården. I ditt uppdrag ingår att tillsammans med den nuvarande enhetschefen leda arbetet för medarbetare på neonatalavdelningen och barn- och ungdomsavdelningen med fokus på kvalitet, produktion, tillgänglighet och patientsäkerhet. Du förhåller dig till både regionövergripande mål och enheternas egna mål.
I arbetsuppgifterna ingår ansvar för verksamhet, ekonomi och personal avseende planering och uppföljning. Du förväntas arbeta i nära samarbete med chefskollegor, verksamhetsutvecklare, läkare med medicinskt ledningsuppdrag för verksamheten, ledningssjuksköterskor, funktionsansvarig barnsjuksköterska liksom läkare med medicinskt ledningsansvar för området. I arbetet ingår även kontakter med övriga verksamheter i Region Jämtland Härjedalen såväl som externa samarbetspartners.Kvalifikationer
Minst treårig högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård eller motsvarande utbildning som bedöms likvärdig.
Vi söker en positiv och handlingskraftig chef som skapar engagemang för verksamhetens uppgifter, utveckling och resultat. Du har en förmåga att ta tillvara medarbetarnas kunskap, erfarenhet och kreativitet för att driva förbättrings- och kvalitetsarbete. Du behöver också vara resultatfokuserad och våga stå för obekväma beslut när så behövs. Du har en god kommunikativ förmåga och ditt ledarskap kännetecknas av att skapa förtroende och ett bra samarbete. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Meriterande är erfarenhet från chefs/ledarskap.
I ledningsgruppen förväntas du se till helheten och vara engagerad i områdets övergripande strategiska frågor. Du har kreativa idéer och vågar tänka i nya banor.
Region Jämtland Härjedalen erbjuder chefsutvecklingsprogram utifrån dina behov och förutsättningar.
Tillträde enligt överenskommelse. Chefsförordnande i Region Jämtland Härjedalen är tidsbegränsat under fyra år men med grundanställning i botten, möjlighet till förlängning finns.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294395". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Barn- och ungdomsmedicin Kontakt
Verksamhetschef
Eva Strömberg eva.stromberg@regionjh.se 063-154980 Jobbnummer
9640586