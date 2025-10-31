Enhetschef i delat ledarskap till Infektionskliniken
Vill du vara med och skapa Sveriges bästa infektionsklinik?
I ditt arbete som enhetschef på Infektionskliniken leder du verksamheten tillsammans med en kollega i ett delat ledarskap.Tillsammans skapar ni förutsättningar för utveckling, delaktighet och hög kvalitet i vården. Här väntar ett meningsfullt uppdrag i en dynamisk miljö med engagerade medarbetare och en patientgrupp som gör arbetet både utmanande och givande.Publiceringsdatum2025-10-31Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef blir du del av ett delat ledarskap, där ni tillsammans planerar, genomför, följer upp och driver utveckling utifrån verksamhetens mål. Rollen innebär också ett nära samarbete med skyddsombud och fackliga förtroendevalda, där ni gemensamt diskuterar och driver arbetsmiljörelaterade frågor framåt.
Du ingår i ledningsgruppen och delar ansvaret för cirka 50 medarbetare tillsammans med din enhetschefskollega. Rollen ger dig möjlighet att påverka strategiska beslut, utveckla arbetsprocesser och skapa förutsättningar för både medarbetares och verksamhetens framgång.
Region Västmanland värdesätter ett ledarskap som inspirerar till utveckling, präglas av närvaro och bygger på ett coachande förhållningssätt. Du leder genom att stärka medarbetarnas kompetens, främja ansvarstagande och skapa utrymme för lärande och delaktighet. I rollen som enhetschef har du även tillgång till ett brett utbud av interna utbildningar samt stödfunktioner inom bland annat ekonomi, kommunikation och HR, vilket ger dig goda förutsättningar att successivt bygga på din ledarskapskompetens och lyckas i rollen.
Om arbetsplatsen
Infektionskliniken har ett regionövergripande ansvar för högspecialiserad infektionssjukvård och består av avdelning och mottagning. På avdelningen vårdas i huvudsak patienter med akuta, svåra o/e komplicerade infektionstillstånd som exempelvis sepsis. Arbetsplatsen präglas av högt tempo, tätt samarbete i multiprofessionella team med behov av närvarande chefer som möjliggör stöd och snabba beslutsvägar. Mottagningen ansvarar för patienter med bla HIV, hepatit, tuberkulos och immunbristsjukdomar där spetskompetens, kontinuitet och helhetsperspektiv är centralt. Kliniken utmärker sig för sitt fokus på utbildning, fortbildning och forskning.
Vi arbetar med det som betyder mest för oss - att ge varje patient bästa möjliga vård utifrån individens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom ett vårdyrke eller annan likvärdig utbildning som bedöms relevant. Du har erfarenhet av en ledande roll, gärna med personalansvar i en komplex verksamhet. Det är meriterande om du har ledarskapsutbildning, gärna utvecklande ledarskap samt erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbeten. Vi ser gärna att du har grundläggande kunskaper i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och arbetsrätt. Du har också god systemvana och arbetar obehindrat i olika digitala verktyg.
Tjänsten kräver att du är driven, engagerad och nyfiken på att utveckla både människor och verksamhet. Vi ser att du är en trygg och stabil ledare med god självinsikt, som kan kommunicera tydligt och skapa förutsättningar för medarbetarna att nå gemensamma mål. Du har förmågan att lyssna, skapa dialog och hantera utmaningar och konflikter på ett konstruktivt sätt. Rollen passar dig som trivs i nära samarbete och som värdesätter styrkan i ett delat ledarskap. Du bidrar med dina erfarenheter, tar tillvara andras perspektiv och fattar beslut tillsammans med dina kollegor.
Anställningsvillkor
Tillsvidare i din grundprofession, tidsbegränsat chefsförordnande på 4 år, heltid.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 16 november.
Intervjuer planeras ske under vecka 47.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland Ersättning
