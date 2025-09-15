Enhetschef i delat ledarskap till Barn- & ungdomsmedicinska enheten i Ystad
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du göra skillnad varje dag? Har du ett tryggt och engagerande ledarskap samt en passion för barnsjukvård? Vi söker nu vår nya enhetschef, som i ett delat ledarskap, tillsammans med oss får möjligheten att arbeta för att barnet och familjen ska få en bra vård och upplevelse på sjukhuset.
Lasarettet i Ystad är ett akutsjukhus med dygnet runt-verksamhet och ett brett utbud av specialiserad elektiv vård. Som ett medelstort sjukhus erbjuder vi korta beslutsvägar, närhet till andra verksamhetsområden och en varm gemenskap. Vi brinner för att ge våra patienter vård av högsta kvalitet med fokus på tillgänglighet, helhetssyn och omtanke.
Verksamhetsenhet (VE) barn och ungdom Ystad, består av barnakutmottagning, slutenvårdsavdelning, dagvård samt en specialistmottagning. Vi bedriver verksamhet i Ystad med totalt cirka 80 anställda och tillhör förvaltningen Lasarettet i Ystad. Enheten är den del av verksamhetsområde (VO) barn, kvinnosjukvård och rehabilitering där du blir en del av ledningsgruppen som består av sju enhetschefer, två sektionschefer, HR-partner, ekonomicontroller, chefssekreterare och verksamhetschef. Vår ledningsgrupp genomsyras av goda dialoger och ett stort engagemang för hela verksamhetsområdet. Här finner du goda kollegor som stöttar varandra och tillsammans med verksamhetschefen driver området framåt.
Barn- och ungdomsmedicinavdelningen har tre vårdplatser inom slutenvård och ytterligare vårdplatser för dagvårdsverksamhet för barn och ungdomar upp till 18 år. De medicinska specialiteterna är i huvudsak barnmedicin, kirurgi, ortopedi och öron-näsa-halssjukdomar. Vår Barnakutmottagning tar emot barn och ungdomar från alla specialiteter, 0-18 år, med akuta sjukdomstillstånd dygnet runt. Även ambulanslarm med prioriteringsgrad två till fyra tas emot.
Vårt arbete sker såklart i enlighet med FN:s Barnkonvention och Nordisk Förening för Sjuka Barns Behov (NOBAB)-standard, för att ge bästa möjliga vård utifrån varje barn och familjs behov.
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som chef i Region Skåne: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/utvecklas-med-oss/ledarskap-som-gor-skillnad/
Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu en engagerad enhetschef, i ett delat ledarskap, som vill vara med och driva samt utveckla lasarettet i Ystads Barn- och ungdomsmedicinsk enhet. Ditt ledarskap spelar en central roll i att skapa delaktighet och engagemang i både utvecklings- och förbättringsarbeten. Du har huvudansvar för enhetens ekonomi, verksamhet och medarbetare genom att skapa förutsättningar för en trygg och patientsäkervård, en ekonomi i balans och ett medarbetarklimat som präglas av delaktighet och engagemang.
I verksamhetsansvaret ingår att leda, planera och utveckla verksamheten inom enheten. Genom ett närvarande ledarskap tydliggör och kommunicerar du visioner mål och strategier. Du tar tillvara medarbetarnas engagemang, och skapar förutsättningar för utveckling. Vidare tar du initiativ till att leda förändringar samt organisera verksamheten på ett strukturerat och resurseffektivt sätt.
Hos oss erbjuds du ett arbete med stor bredd och variation då verksamheten omfattar barnakutmottagning, dagvård och slutenvård. Tillsammans med din chefskollega får du möjlighet att vara med och göra skillnad för våra medarbetare. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård eller annan högskole- eller universitetsutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Givetvis ser vi det som en fördel om du har en utbildning som specialistsjuksköterska inom barn och ungdom och arbetat inom akut barnsjukvård. Tidigare erfarenhet av chefsuppdrag är meriterande men inget krav. Har du erfarenhet som teamledare, arbetat med projektledning och/eller ansvarig för förändringsprocesser ser vi som fördelaktigt. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten.
Som ledare är du trygg, engagerad och lyhörd. Tillitsbaserat ledarskap är en självklarhet för dig. Du främjar delaktighet, skapar engagemang, uppmuntrar till feedback och är en god kommunikatör. Du står stadigt på region Skånes värdegrund: Välkomnande, Drivande, Omtanke och Respekt. Du gillar struktur, men kan även snabbt ställa om för att hantera det oväntade. Det är viktigt att du känner ett stort engagemang och ansvar för såväl det patientnära arbetet som utvecklingen av vården och verksamheten. Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Vid eventuell anställning görs kontroll mot misstanke- och belastningsregistret.
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att lära känna just dig!
