Enhetschef HR/stf HR-chef till Skövde kommun
2026-01-19
Som enhetschef för HR-enheten leder du det verksamhetsnära HR-arbetet och ansvarar för att driva och utveckla våra HR-processer. Du har personalansvar för ett tjugotal engagerade och självständiga medarbetare, bestående av HR-partners, HR-assistenter och verksamhetsutvecklare. Rollen innebär ett helhetsansvar för verksamhet, ekonomi och personal inom enheten.
I din roll som ställföreträdande HR-chef bistår du HR-chefen i strategiska frågor och agerar ersättare vid behov. Du ingår i funktionsledningsgruppen för HR och lön, där du bidrar till att forma kommunens framtida HR. En viktig del av ditt uppdrag är att omsätta strategiska beslut från ledningsnivå till praktisk nytta ute i verksamheterna genom våra HR-partners.
I denna roll spelar du en viktig roll inom kommunledningsstaben. Vårt uppdrag är att leda och stödja kommunens utveckling. Vi skapar förutsättningar för våra verksamheter att nå sina mål.Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
* Leda, coacha och stödja HR-enhetens medarbetare i deras dagliga arbete och professionella utveckling.
* Säkerställa hög kvalitet och servicegrad i det operativa HR-stödet till kommunens sektorer och bolag.
* Driva utveckling och ständiga förbättringar av HR-processer, med fokus på bland annat kompetensförsörjning, arbetsmiljö och rehabilitering.
* Agera strategiskt stöd och bollplank till HR-partners i komplexa ärenden och ledningsgruppsarbete.
* Vara en närvarande ledare som främjar en kultur präglad av tillit, delaktighet och professionalism.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och erfaren ledare med förmåga att skapa lugn och stabilitet i en expertorganisation. För att lyckas i rollen ser vi att du har:
* Akademisk examen inom HR/personalvetenskap eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig.
* Flerårig erfarenhet av personalansvar och ledarskap, gärna från en större organisation.
* Djup och bred kompetens inom HR-områdets olika delar
* Erfarenhet av att driva strategiskt utvecklingsarbete och förändringsprocesser.
* Förmåga att kommunicera väl och bygga goda relationer på alla nivåer i organisationen.
* Vana vid att främja digitalisering och systemutveckling inom HR-området
* Erfarenhet av en politiskt styrd organisation eller offentlig förvaltning.
Som person är du senior, trygg i din yrkesroll och har hög integritet. Du är en närvarande ledare som trivs med att vara tillgänglig för dina medarbetare i vardagen. Du har en god administrativ förmåga och äger din agenda, samtidigt som du är lyhörd för verksamhetens behov. Du brinner för service och förstår vikten av att HR levererar värde till kärnverksamheten.
I denna rekrytering samarbetar Skövde kommun med Maquire. Välkommen med din ansökan bestående av CV och personligt brev senast den 8 februari. Har du frågor kontakta Gunilla Thulin 0735-499900. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Gunilla Thulin på 0735-499900, gunilla.thulin@maquire.se
.
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare. Arbetet ser olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun, och vårt gemensamma uppdrag är att vara välfärdsleverantör, samhällsutvecklare och arbetsgivare. Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
