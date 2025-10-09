Enhetschef hemtjänst och hemsjukvård, Rimbo | Tiohundra
Vi söker en engagerad enhetschef inom hemtjänst och hemsjukvård i Rimbo.
Vill du vara med och skapa en trygg och meningsfull vardag för våra äldre? Är du en ledare som brinner för utveckling, kvalitet och gott bemötande? Då kan du vare den vi söker!Publiceringsdatum2025-10-09Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid. Som enhetschef ska du leda, utveckla och följa upp verksamheten.
Rollen innebär:
Ansvar för det dagliga operativa arbetet mot våra hemtjänst- och hemsjukvårdskunder i Rimbo.
Personalansvar där det ingår rekrytering, medarbetarsamtal och övriga arbetsmiljöuppgifter.
Ekonomiskt ansvar med budget och uppföljning.
Att säkerställa hög kvalitet och att verksamheten följer lagar, riktlinjer och mål.
Nära samarbete med medarbetare, kunder, anhöriga och andra samarbetspartners.
Som enhetschef ingår du i ledningsgruppen, som leds av verksamhetschef, tillsammans med övriga chefskollegor inom både hemtjänst/hemsjukvård samt äldreomsorgen. Här deltar vi aktivt och ger varandra stöd och inspiration.
I ledningsgruppen ingår även stödresurser i form av HR-strateg, controller och administrativt stöd. Du rapporterar direkt till verksamhetschef.
Om vårt erbjudande:
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag och ges möjlighet att aktivt bidra till verksamhetens förbättringsarbete. Vår arbetsplats präglas av samarbete, omtanke och engagemang.
Möjlighet till kompetensutveckling och stöd från erfarna chefskollegor. Som chef i Tiohundra kommer du bland annat att följa ett gediget utbildningsprogram med möjlighet till utbildning i flera steg.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5000 kr för år 2025 via vår friskvårdsportal Epassi. Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Om dig
Vi söker dig som har:
Relevant högskoleutbildning exempelvis socionom, sjuksköterska eller annan likvärdig utbildning.
Tidigare chefserfarenhet inom äldreomsorgen.
Erfarenhet av ledarskap med personal- och verksamhetsansvar.
Erfarenhet av ekonomi och budgetansvar.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Goda datorkunskaper - samt vana vid att arbeta i verksamhetssystem och med dokumentation.
Det är meriterande om du också har:
Erfarenhet inom äldreomsorgen, gärna hemtjänsten. Vi ser det även som positivt om du har erfarenhet inom privat sektor.
Som ledare är du tydlig, kommunikativ och trygg i din roll. Du bygger tillit, motiverar och skapar engagemang hos dina medarbetare. Du arbetar strukturerat och ser möjligheter även i utmanande situationer.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Om företaget
Hos oss står människan i centrum. Vi arbetar varje dag för att ge våra äldre en omsorg, präglad av trygghet, respekt och delaktighet.
Som enhetschef blir du en del av vår ledningsgrupp för hela äldreomsorgen där vi stöttar varandra, delar erfarenheter och driver verksamheten framåt.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
