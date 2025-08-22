Enhetschef, Hemtjänst i egen regi och nattpatrull
2025-08-22
Hemtjänsten i Håbo kommun söker en engagerad och driftig chef som vill leda i förändring, bidra till utveckling och skapa delaktighet.
Publiceringsdatum2025-08-22Om tjänsten
Som enhetschef leder du din arbetsgrupp inom din enhet, i rollen har du budget-, verksamhet- och personalansvar. I rollen ingår att leda och fördela det dagliga arbetet samt hantera och stötta medarbetarna i praktiska frågor och situationer.
Du arbetar med driftsfrågor såväl operativt som strategiskt.
Som enhetschef arbetar du nära den samordnare som du har till hjälp för att sköta den dagliga driften.
Du rapporterar till avdelningschef och ingår i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med chefer för de andra hemtjänstenheterna. På förvaltningen finns nödvändiga stödfunktioner för bland annat bemanning, systemstöd, HR, ekonomi och uppföljningsarbete.
Du har ett nära samarbete med de andra enhetscheferna på avdelningen. Du skall arbeta för ett nära samarbete med bla förvaltningens Biståndsenhet, Hemsjukvård och Hemrehab.
Du har en mycket viktig roll i arbetet med att utveckla och förbättra verksamheten, alltid med brukarens bästa i fokus och en god arbetsmiljö för medarbetarna inom ramen för de ekonomiska förutsättningarna.Kvalifikationer
Tidigare ledarerfarenhet från hemtjänst samt vana att leda arbete i stora personalgrupper, gärna erfarenhet av arbete med nattgrupper.
Vi ser gärna att du som söker har flerårig erfarenhet av arbete inom hemtjänst i någon tidigare roll som arbetsgivaren anser relevant för tjänsten.
Vi ser gärna att du har högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer är relevant för tjänsten.
Körkort.
Vi söker dig som
För att trivas i rollen som Enhetschef söker vi dig som med stort engagemang, lösningsfokus, samt att du vill och tycker om att arbeta med ett nära ledarskap på ett prestigelöst sätt såväl operativ som strategiskt.
Du skall ha en förmåga att fånga upp medarbetare och problem inom din enhet samt ha en god förmåga att hantera dessa på ett lösningsorienterat sätt.
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna rekrytering.
En viktig förutsättning är att du behärskar svenska språket i tal och skrift.
Om Håbo kommun
Håbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Traktens rika omväxlande natur- och kulturhistoria ger dig goda förutsättningar för friluftsliv och fritid.
Här finns också närheten i vardagen, med korta vägar mellan kollegor, verksamheter och beslut. Som en del av Håbo kommun är du med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag, och skapar värde för Håboborna varje dag. Vi är omkring 1 700 medarbetare som tillsammans driver kommunens verksamheter framåt. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje. Ersättning
Fast lön, individuell lönesättning. Så ansöker du
