Enhetschef Härd och Bränsleteknik inom området Underhåll Ringhals AB
Vattenfall AB / Maskiningenjörsjobb / Varberg Visa alla maskiningenjörsjobb i Varberg
2026-07-07
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, Falkenberg
, Kungsbacka
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eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Ringhals kärnkraftverk levererar fossilfri el varje dag, året runt. Vi har mer än 40 års erfarenhet av elproduktion. Ringhals ligger på västkusten i Varbergs kommun, sex mil söder om Göteborg.
Vår medarbetarkultur präglas av kompetens, kunnande och positiva människor som vill dela med sig av sina kunskaper. På Ringhals arbetar vi ständigt med att utveckla vår verksamhet och vårt arbetssätt för att kunna nå de krav som kunder och omvärld ställer på oss, varför vi ser individens utveckling som en stor del av företagets framtid. Hos oss erbjuds du personlig utveckling på en arbetsplats med många möjligheter.
Läs gärna mer om vår verksamhet https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/ringhals
Om rollen
Vill du leda en verksamhet med stor betydelse för Ringhals långsiktiga säkerhet, tillgänglighet och bränsleekonomi? Som Enhetschef för Härd och Bränsleteknik får du en central roll i att utveckla både människor och verksamhet inom ett tekniskt specialistområde som bidrar till fossilfri elproduktion.Publiceringsdatum2026-07-07Om företaget
Enheten Härd och Bränsleteknik är en av sju enheter inom området Underhåll på Ringhals med huvuduppgifter så som anskaffning av kärnbränsle, dimensionera härddesign samt följa upp härd- och bränsleekonomi. Inom enheten ingår det också att bevaka omvärldserfarenheter samt hantera tekniska frågeställningar gällande anläggningarna och bistå organisationen med tekniskt stöd.
Om rollen
I rollen som Enhetschef leder du verksamheten mot gemensamma mål med ett fokus på helheten. Du har personalansvar för gruppchef och tillhörande stab för enheten. Du ingår också i område Underhålls ledningsgrupp där du aktivt deltar i det övergripande och strategiska arbetet. Ihop med ledningsgruppen säkerställer du att din enhet utvecklas i önskvärd riktning samt att vi har ett gott arbetsklimat för trivsel och prestation.
Rollen som enhetschef Härd och Bränsleteknik är varierande och du kommer att ha möjlighet att driva egna frågor samtidigt som du samarbetar med andra avdelningar och grupper inom organisationen. I rollen har du många olika kontakter inom Sverige och internationellt, t.ex. med leverantörer, myndigheter, externa samarbetsforum och organisationer.
Kravspecifikation
Om dig
Vi tror att du som söker har:
Utbildning som civilingenjör eller högskoleingenjör, alternativt annan utbildning eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig
Tidigare erfarenhet som chef med personalansvar, gärna från teknisk verksamhet
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt vana att kommunicera på engelska
Tidigare erfarenhet från kärnkraft
Som Enhetschef ser vi att du har god självinsikt samt god organisationsförmåga och helhetssyn. Du är trygg i ledarrollen och det kommer naturligt för dig att engagera och motivera andra för att utveckla såväl medarbetare som verksamhet. Samarbete, samverkan och ständiga förbättringar ser du som en självklar väg till framgång och du skapar förutsättningar för att det finns en öppen och tydlig kommunikation inom såväl den egna enheten som inom organisationen i stort.
Ytterligare information
Övrig information
För att nå våra strategiska mål utvecklar vi ständigt våra medarbetare för att se till att alla anställda är rustade på bästa sätt för sina uppgifter och ansvarsområden, både nu och i framtiden. Vattenfall och Ringhals är en arbetsgivare som tar ansvar och lyssnar på sina medarbetares behov. Ringhals erbjuder flertalet internutbildningar där du kommer kunna vidareutveckla dig och skapa den spetskompetens som krävs inom just ditt område. Vi har även en hel del personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra fina förmåner här
Placeringsort: Ringhals
Vid frågor om tjänsten hör av dig till rekryterande chef Niklas Magnusson 0702289471
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Lina Friberg lina.friberg@vattenfall.com
OBS! Annonsen ligger ute under en längre period över sommaren, vilket innebär att vår tillgänglighet för frågor kan vara något begränsad.
Fackliga representanter: Patrik Andersson- Akademikerna, Jonas Eriksson – Unionen, Anders Karlsson - Ledarna, Alexander Johnsson- SEKO. Samtliga nås på 0340-66 70 00.
Välkommen med din ansökan senast den 16/8 2026 Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Du söker jobbet genom att svara på några urvalsfrågor samt bifogar ditt CV, inget personligt brev. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. I den här rekryteringen förekommer tester som en del av vår process.
För denna tjänst har vi valt att rekrytera själva och undanber oss därför all kontakt med rekryteringsföretag och från dig som säljer annonser.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Du kan komma att bli krigsplacerad. Eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
432 30 VARBERG Arbetsplats
Varberg - Vattenfall Jobbnummer
9994982