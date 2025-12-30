Enhetschef Hälsa vård och insatser sektor äldre, Kils kommun
Kils kommun, Äldre / Sjukvårdschefsjobb / Kil Visa alla sjukvårdschefsjobb i Kil
2025-12-30
, Forshaga
, Karlstad
, Grums
, Hammarö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kils kommun, Äldre i Kil
Vad roligt att du är intresserad av jobb i Kils kommun. Vi är ungefär 1 000 anställda som arbetar för att ungefär 12 000 invånare ska få en bra service. För oss är det viktigt att du ser varje människa som en individ och att du tillsammans med dina kollegor strävar efter att skapa en välkomnande miljö där alla har möjligheten att trivas och utvecklas. Du nöjer dig inte med att bara vara bra. Du vill bli ännu bättre och ser till att omvärldsbevaka och göra de förändringar som krävs för att vi ska möta framtiden på ett bra sätt. Det är precis det som vår vision, Kil - på rätt spår, handlar om. Vi strävar efter att befinna oss på rätt spår men måste alltid vara beredda att pröva nya vägar för att nå dit. Välkommen med din ansökan!
Sektor Äldre i Kils kommun ansvarar för äldreomsorg. Sektorn ansvarar också för utförandet av all kommunal hälso- och sjukvård, rehab, minnesteam, dagverksamhet och anhörigstöd. Publiceringsdatum2025-12-30Beskrivning
Vill du ta ett viktigt ledaruppdrag inom kommunal hälso- och sjukvård och myndighetsutövning inom äldreomsorg och vara med att utveckla verksamheter som gör skillnad i människors vardag?
Vi söker nu en trygg och engagerad enhetschef till sjukskötersketeamet och biståndshandläggare, som vill vara med och leda Kils kommuns äldreomsorg in i framtiden och som är beredd på att anta de utmaningar vi ställs inför i en tid av omställning och förändringsarbete.
Du är en initiativrik, naturlig ledare som gillar utmaningar, arbetar både självständigt och i samverkan vid behov för att uppnå bästa kvalité till patienter och kunder.
Inom sektor äldre finns ytterligare verksamheterna kommunrehab, minnesteam, dagverksamhet där du kommer ha en nära samverkan. Utöver dessa verksamheter ingår även hemtjänst, särskilda boende och korttidsplatser.
Du kommer att ingå i sektorns ledningsgrupp tillsammans med sektorchef, sju andra enhetschefer, socialt ansvarig samordnare samt medicinskt ansvarig sjuksköterska. Vårt arbetet utgår alltid från att arbeta med ett tydligt patient- och kundfokus. Det gör vi genom att ha tät samverkan med kollegor, medarbetare, anhöriga, företrädare. Vid behov samverkar vi med andra interna- och externa aktörer.Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef har du ett helhetsansvar för verksamhet, personal och budget samt arbetsmiljöansvar, där arbetet kring friskfaktorer och frisknärvaro är centrala. Uppdraget utgår från gällande lagstiftningar och kommunens riktlinjer.
Du leder och samordnar verksamhet som bedrivs alla tider på dygnet och arbetar aktivt med planering, uppföljning och kvalitetsutveckling. Du har ett nära samarbete med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och socialt ansvarig samordnare (SAS) i det dagliga arbetet. En viktig del av uppdraget är att driva utvecklings- och förändringsarbete inom ansvarsområdet men också inom hela förvaltningen där patient eller kund alltid är i fokus.
Det dagliga arbetet innehåller verksamhetsplanering samt förändring- eller utvecklingsarbete som driver verksamheten framåt, du ska skapa delaktighet och engagemang i verksamheter, ha en god öppen kommunikation med medarbetare och kollegor.
Inom förvaltningen har du tillgång till stödfunktioner av systemförvaltare, MAS, och SAS samt stabstöd som exempelvis HR, ekonomi och kommunikation.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i dig själv och i ditt ledarskap. Du har personlig mognad, god självinsikt och förmåga att agera professionellt även i komplexa situationer. Du vågar fatta beslut och stå för dem, samtidigt som du behåller ett lugnt och stabilt förhållningssätt även vid hög arbetsbelastning eller press. Du har lätt för att se helheten, prioritera rätt och behålla ett realistiskt perspektiv.
I rollen som enhetschef är du lojal mot uppdraget, politiska beslut och verksamhetens mål. Du uttrycker en positiv attityd till ditt arbete och kommunen som organisation och hanterar synpunkter och kritik på ett konstruktivt och professionellt sätt. Genom din kommunikativa förmåga kan du påverka, engagera och skapa delaktighet hos både medarbetare och samarbetspartners.
Ditt ledarskap präglas av tydlighet, tillit och engagemang. Du motiverar medarbetare, skapar struktur och ger dem rätt förutsättningar att nå gemensamma mål. Du är tydlig i din kommunikation, säkerställer att förväntningar är klara och följer upp arbetet på ett systematiskt sätt. Samtidigt är du strukturerad och organiserad, med förmåga att planera, prioritera och hålla uppsatta tidsramar.
Vi erbjuder dig ett ansvarsfullt och meningsfullt chefsuppdrag, där du får möjlighet att påverka, utveckla och bidra till en hållbar hälso- och sjukvård samt äldreomsorg för framtiden.
Du ska ha en universitetsexamen från socionom-, sociala omsorgsprogrammet eller annan examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig för uppdraget. Det är meriterande om du har erfarenhet av ledarskap inom verksamhetsområdet kommunal hälso- och sjukvård eller myndighetsutövning äldreomsorg. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Anställningsvillkor
B-körkort
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Kils kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via angiven länk (inte med e-post eller i pappersformat). Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi har redan gjort våra medieval för denna rekrytering och undanber oss ytterligare kontakter angående försäljning av annonsplatser eller diskussioner om samarbeten. Ersättning
Individuell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/80". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kils kommun
(org.nr 212000-1751) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kils kommun, Äldre Kontakt
Anna Nordling, sektorchef 0554-19305 Jobbnummer
9666009