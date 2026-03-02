Enhetschef/Föreståndare till barnboende enl LSS 9:8 med start våren 2026!
2026-03-02
Under våren 2026 kommer vi att slå upp portarna till ett alldeles nybyggt boende för barn och unga, LSS 9:8, på Kartografvägen 5 i Västerås!
Krav för anställning är att du har lång erfarenhet av barn och unga inom målgruppen LSS, erfarenhet (minst 2-3 år) av att vara ledare/chef och rätt utbildning (minst 3,5 års högskolestudier inom området) Detta är ett krav för att stå på tillstånd som utfärdas av IVO (Inspektionen för vård och omsorg)
Som enhetschef är du alltså tillståndsbärare/föreståndare för enheten och har fullt personal- arbetsmiljö- och budgetansvar. I ansvaret ingår att coacha medarbetarna och vara ett stöd i det dagliga arbetet. Du bidrar till verksamhetens utveckling och har barnen och ungdomarnas behov i fokus.
Enhetschefen ingår i ledningsgruppen och rapporterar till VD och kvalitetschef.
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi att du är en trygg, lugn och självgående ledare. Du ska ha några års erfarenhet av ledarroll och ha jobbat med barn och unga inom LSS. Du skall trivas med att arbeta verksamhetsnära och i samarbete på olika plan.
Fokus ligger på de barn och ungdomar som bor hos oss, och på våra medarbetare som skall stödja och bemöta barnen i dess vardag. För att vi ska lyckas med vårt uppdrag tror vi att du har ett teamorienterat förhållningssätt. Vi tror att du med prestigelöshet och kommunikation skapar delaktighet, förtroende och trygghet hos dina medarbetare. Vi letar efter dig som har kreativitet, mod och engagemang och som tillsammans med medarbetarna vill bygga en verksamhet som bäst gagnar våra barn och ungdomar.
Krav för ansökan:
• Högskole-/universitetsexamen inom relevant område, t.ex: socionom eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig och som kvalificerar dig för att stå på tillstånd (IVO) för aktuell verksamhet.
• Dokumenterad erfarenhet av personal-budget- och arbetsmiljöansvar inom vård och omsorg.
• Dokumenterad erfarenhet av arbete med målgruppen, LSS.
• Dokumenterade erfarenheter av att jobba som ledare/chef
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
• Körkort, resor i tjänsten förekommer
Vi ser det som meriterande om du därtill har:
• Erfarenhet av arbetsledande befattning inom LSS 9:8
• Tidigare stått som tillståndsbärare på LSS 9:8 verksamhet
• Utbildning i, och erfarenhet av att arbeta utifrån lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.
• Dokumenterat goda erfarenheter av att leda i förändring
• Erfarenhet av att starta upp nya boenden.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi gör bakgrundskontroller och tillämpar provanställning. En grundförutsättning för anställning är att IVO beviljar vår ansökan om att du ska stå på tillståndet för verksamheten.
Inför en anställning behöver du lämna utdrag ur belastningsregistret.
Om Hemma Omsorg:
Hemma Omsorg startades 2022 och dagsläget har vi tre boenden för barn för barn och unga inom LSS. Vi som jobbar i Hemma Omsorg har lång erfarenhet inom området och vår ambition är att bedriva Sveriges bästa barn- och ungdomsboenden.
Vår vision är att barnen och ungdomarna får, i en trygg och glädjefylld miljö, utvecklas och påverka sitt liv som alla andra.
Våra värderingar bygger på TRYGGHET, KUNSKAP och GLÄDJE där Din dag är vår dag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: maria.seth@hemmaomsorg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Enhetschef Kartografen". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hemma Omsorg i Jönköping AB
(org.nr 559271-9743), http://www.hemmaomsorg.se
Kartografvägen 5 (visa karta
)
724 55 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kartografens Barn- och ungdomsboende Kontakt
Maria Seth maria.seth@hemmaomsorg.se Jobbnummer
9772778