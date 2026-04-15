Enhetschef förebyggande - led och utveckla framtidens räddningstjänst
2026-04-15
Ledarskap som gör skillnad - innan det brinner
Brandkåren Norra Dalarna står för trygghet, professionalism och framtidsfokus. Vår förebyggande verksamhet är en avgörande del av det uppdraget. Nu söker vi en enhetschef som vill ta ett tydligt ansvar för att stärka både organisationens och den enskildes förmåga - och som ser värdet av att arbeta långsiktigt, strukturerat och med kvalitet i varje led.
Det här är en roll för dig som vill vara med och forma framtidens förebyggande arbete i en räddningstjänst som vågar utvecklas.
Ett uppdrag med bredd, tyngd och framtidsperspektiv
Den förebyggande enheten har ett brett och samhällsviktigt uppdrag. Det handlar om tillsyn enligt LSO och LBE, tillståndsärenden, sakkunnigstöd i plan- och byggprocesser, samverkan med andra myndigheter, uppföljning av sotningsverksamhet samt utbildningsinsatser för både kommunanställda och skolelever. Kort sagt: vi verkar där riskerna kan minska innan olyckan är ett faktum.
Som enhetschef leder du arbetet så att tillsyn sker rättssäkert och effektivt, att lagkrav följs och att våra insatser faktiskt leder till stärkt brandskydd i medlemskommunerna. Du ansvarar för att utveckla externa utbildningar, skapa struktur i nya arbetsuppgifter och bygga en tydlig riktning för en enhet som är i utveckling.
Det är en ny-gammal enhet med stor potential. Här finns kompetens, erfarenhet och vilja - och nu behövs ett ledarskap som kan samla, prioritera och lyfta.
Ledarskap som kombinerar strategi och vardag
Vi söker dig som kan leda både strategiskt och operativt. Du sätter mål, följer upp och håller i - även när vardagen är komplex och arbetsuppgifterna många. Du skapar struktur utan att tappa engagemang. Du är tydlig, kommunikativ och trygg i ditt ledarskap.
I rollen ingår att:
Leda och utveckla enheten i linje med förbundets mål och direktionens beslut
Säkerställa efterlevnad av lagar, myndighetskrav och interna riktlinjer
Ansvara för budget, resultat och uppföljning
Driva systematiskt arbetsmiljöarbete
Företräda BRAND i externa sammanhang och samverkan
Samordna, utveckla och följa upp verksamheten med fokus på kvalitet och långsiktig effekt
Du har personalansvar och ansvarar för att medarbetarna har rätt förutsättningar att lyckas. Genom coaching och tydlig riktning skapar du en arbetsmiljö där initiativ uppmuntras och relationerna är konstruktiva.
Vem är du?
Du är brandingenjör eller har relevant erfarenhet och utbildning som bedöms likvärdig.
Du har erfarenhet av ledarskap, strategiskt arbete, mål- och resultatstyrning, administrativt arbete och har jobbat med förebyggande verksamhet på en kvalificerad nivå.
Det är meriterande med erfarenhet från offentlig sektor och operativ ledningsfunktion inom räddningstjänstområdet. Men utöver meriter och erfarenheter söker vi något mer. Vi söker dig som:
Tänker långsiktigt och ser helheten
Är lösningsfokuserad och strukturerad
Kommunicerar tydligt och bygger förtroende
Har mod att prioritera och hålla riktning
Trivs i samverkan - både internt och externt
Varför den här rollen är viktig
Riskbilden förändras. Samhällets krav ökar. För att möta det behöver vi en stark förebyggande förmåga - inte bara idag, utan om 5, 10 och 15 år.
Den här rollen är central för att:
Säkerställa rättssäker och effektiv tillsyn
Stärka den enskildes förmåga att förebygga brand
Utveckla utbildningsuppdraget
Bygga struktur i en verksamhet med stor bredd
Skapa långsiktighet i styrning och uppföljning
Det är ett uppdrag för dig som vill ta ansvar för mer än en verksamhet - du vill bidra till ett tryggare samhälle.
Vill du vara med och stärka det förebyggande arbetet i norra Dalarna - innan det brinner? Då kan det här vara din nästa roll.
Brandkåren Norra Dalarna
Brandkåren Norra Dalarna är ett kommunalförbund för kommunerna Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalens operativa räddningstjänstansvar och brandförebyggande arbete för att skydda liv, egendom och miljö. Syftet är att tillgodose krav och intentioner i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt skapa goda förutsättningar att uthålligt arbeta med trygghet och säkerhet i det komplexa samhället, stärka ledningsförmågan och öka den samlade kompetensen.
Förbundet omfattar 7 brandstationer och 6 brandvärn inom de fem medlemskommunerna och har ca 40 heltidsanställda samt ca 200 deltidsanställda.
Brandkåren Norra Dalarnas uppdrag syftar till att antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor kontinuerligt ska minska liksom att förebygga bränder och andra olyckor som kan föranleda skada på egendom och miljö.
Vi ingår i Räddningsregion Bergslagen (RRB) som är ett samarbete där 42 kommuner gemensamt bedriver ledning av operativa insatser.
Besök gärna vår hemsida, www.wbrand.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brandkåren Norra Dalarna
http://www.wbrand.se
Mäxvägen 55
)
792 37 MORA
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Henric Helander, förbundsdirektör henric.helander@wbrand.se 010-2031770
