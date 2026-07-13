Enhetschef för sjuksköterskor i särskilt boende
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2026-07-13
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Vill du leda medarbetare i ett uppdrag där vård, ledarskap och utveckling möts i vardagen? Som enhetschef för sjuksköterskor inom särskilt boende får du en central roll i att skapa goda förutsättningar för kommunal hälso- och sjukvård med patienten i fokus. Här leder du sjuksköterskor som arbetar i särskilda boenden och bidrar till trygg, patientsäker och sammanhållen vård för äldre invånare i Halmstad.
Du blir en del av ett verksamhetsområde som ansvarar för kommunens hälso- och sjukvård och arbetar nära såväl sjuksköterskor som omvårdnadspersonal, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och chefskollegor. Du ingår i en ledningsgrupp med tio enhetschefer och arbetar särskilt nära en chefskollega med motsvarande uppdrag. Tillsammans utvecklar ni verksamheten för att möta framtidens behov inom kommunal hälso-och sjukvård! Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Som enhetschef har du personal-, budget-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar för cirka 25 sjuksköterskor som arbetar på särskilda boenden i Halmstads kommun. Medarbetarnas arbetsplats är på våra särskilda boenden, vilket gör det närvarande ledarskapet särskilt viktigt. En central del av uppdraget är därför att hitta arbetssätt som skapar delaktighet, gemenskap och tydlig riktning även när medarbetarna inte sitter samlade på samma plats. Du behöver trivas med att vara rörlig i ditt ledarskap, möta medarbetare på olika platser och vara närvarande både i planerade forum och i vardagens frågor.
I rollen samarbetar du nära med chefskollegor inom verksamhetsområdet, chefer på särskilda boenden, fackliga parter och externa aktörer såsom vårdcentraler och sjukhus. En viktig del av uppdraget är också att bidra till god samverkan i vårdens övergångar och till arbetet med god och nära vård, där behoven inom kommunal hälso- och sjukvård förändras och blir mer komplexa. Rollen innehåller både strategiska och operativa delar, och du behöver kunna växla mellan långsiktig utveckling, gemensam planering och praktisk problemlösning i vardagen. Kvalifikationer
För att lyckas i uppdraget behöver du vara en trygg och tydlig ledare som kan kombinera ett strategiskt perspektiv med operativ handlingskraft. Du ser möjligheter i förändring, identifierar lösningar och bidrar till samarbete mellan boenden, professioner och chefskollegor. Du tar ansvar, ger riktning och är tydlig med förväntningar, samtidigt som du har en inkluderande och lyhörd ledarstil. I ditt ledarskap är du coachande, relationsbyggande och prestigelös, med förmåga att både driva frågor framåt och samarbeta i en stark chefsgemenskap. Du trivs i en varierad vardag där du behöver prioritera, samordna och följa upp, och där du bidrar till en kultur som präglas av respekt, ödmjukhet och tillit. Kvalifikationer
Kandidatexamen inom beteendevetenskap, hälso- och sjukvård eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Minst två års erfarenhet av arbete som chef inom vård och omsorg eller hälso- och sjukvård.
B-körkort.
Meriterande:
Legitimation inom hälso- och sjukvård.
Erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska.
Erfarenhet av samverkan med olika professioner, organisationer och externa aktörer.
Vi erbjuder dig
Vi arbetar utifrån ett tillitsbaserat ledarskap där ansvar, delaktighet och professionellt omdöme står i centrum. Du blir en del av en chefsgemenskap med hög kompetens, där stöd och erfarenhetsutbyte och skapar goda förutsättningar för både utveckling och arbetsglädje. Vi erbjuder en arbetsplats där du får vara nära verksamheten, påverka, driva förändring och samtidigt bidra till en trygg och meningsfull vardag för äldre i Halmstad.
Som ny chef i Halmstads Kommun får du en mentor, chefsintroduktion och tillgång till löpande kompetensutveckling. Du kommer även att få stöd av en enhetskoordinator.
Vill du läsa mer om förmånerna som anställd i Halmstads Kommun kan du göra det här.
Övrig information
Urvalsarbetet inleds när annonstiden löpt ut. Om du uppfyller kraven får du tester att genomföra, följt av en telefonavstämning, kompetensbaserad intervju och slutligen kandidatmöte med facklig samverkan. Vi tar alltid referenser på slutkandidater.
Kompetensintervjuer är inplanerade vecka 36 på plats, följt av ett kandidatmöte med facklig samverkan vecka 37.
Urvalsfrågor ersätter personligt brev i denna rekrytering, vi kommer inte lägga vikt vid att läsa personliga brev.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka i Grade/Varbi och inte via e-post eller pappersformat.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
För att bli aktuell för anställning vill vi att du uppvisar ett utdrag från belastningsregistret. Beställ redan nu ett registerutdrag på polisens hemsida med ditt BankID. Öppna E-tjänsten och beställ - "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning". Utdraget skickas till din brevlåda och ska tas med i oöppnat kuvert och uppvisas i samband med rekryteringen. Du har även möjlighet att få utdraget via din digitala brevlåda. (Polisen skickar endast tomma utdrag digitalt. Om utdraget innehåller uppgifter skickar Polisen det med vanlig post.)
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads Kommun
(org.nr 212000-1215), https://www.halmstad.se/
Kyrkogatan 5 (visa karta
)
302 42 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemvårdsförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef
Jenni Wedholm jenni.wedholm@halmstad.se +46766107481 Jobbnummer
10000460