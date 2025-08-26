Enhetschef för sjuksköterskeorganisationen, Hässleholm
2025-08-26
Vill du leda framtidens nära vård? Nu söker vi enhetschef för våra sjuksköterskor!
Vill du vara med och göra verklig skillnad, både för dem vi finns till för och för våra engagerade
medarbetare? Just nu har du chansen att kliva in i ett meningsfullt ledaruppdrag hos Hässleholms omsorgsförvaltning, där du blir en viktig del av vår förändringsresa.
Tillsammans bygger vi Sveriges bästa vård och omsorg med stolthet, hjärta och mod.
Ett ledaruppdrag i förändring:
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas och söker en chef som vill vara med och forma framtiden. Du kanske har erfarenhet från en samordnande roll, arbetat som teamledare eller varit chef i en annan verksamhet. Det viktigaste är att du har vilja, driv och förmåga att leda. Hos oss får du en tydlig introduktion, stöd av mentor och tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling. Vi tror på dig och din potential.
Ditt uppdrag:
Som enhetschef ansvarar du för att leda och utveckla våra sjuksköterskor - med helhetssyn och fokus på kvalitet, arbetsglädje och delaktighet. Uppdraget omfattar ansvar för personal, ekonomi, verksamhet och arbetsmiljö (VEPA), och du har stöd från administratör samt specialiserade HR- och ekonomifunktioner. Din arbetsplats är belägen på Kasern Virgin, i det natursköna T4-området.
Du ingår i vår chefsgrupp, där vi utvecklar ledarskapet tillsammans. Du blir också en del av
verksamhetschefens ledningsgrupp och får möjlighet att påverka verksamhetens strategiska riktning.
Det här erbjuder vi:
Ett meningsfullt chefsuppdrag i en organisation som satsar på ledarskap Individanpassad introduktion och mentorstöd Internutbildningar och ledarskapsprogram Administrativt stöd i bl.a. schema och lönehantering Ett nära samarbete i chefsgruppen Friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterväxling Centralt läge med goda pendlingsmöjligheter i hela Skåne
Vi söker dig som:
Har en relevant akademisk utbildning (minst kandidatnivå) Behärskar svenska väl i både tal och skrift Har goda kunskaper i HSL och digitala arbetssätt Innehar B-körkort (manuell växellåda)
Meriterande:
Tidigare chefserfarenhet, gärna inom kommunal verksamhet Är legitimerad sjuksköterska Kunskap om SoL, LSS och våra system (t.ex. Procapita/Lifecare, Medvind, Visma)Publiceringsdatum2025-08-26Profil
Du är en trygg och tydlig ledare med förmåga att skapa engagemang och arbetsro. Du värderar samarbete, vågar fatta beslut och ser dina medarbetare som nyckeln till framgång. Med ett prestigelöst och utvecklingsorienterat förhållningssätt bidrar du till förändring och förbättring. Din kommunikativa förmåga och förståelse för den politiskt styrda organisationen gör dig till en stark ambassadör för både verksamhet och personal.
Välkommen med din ansökan - tillsammans gör vi skillnad på riktigt!
Du delar våra värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Hässleholms kommuns medarbetar- och ledarpolicyÖvrig information
Vi kommer ha ett första intervjutillfälle via Teams måndag 15 september. Steg två i processen är ett andra intervjutillfälle, tisdag 23 september på plats på Löjtnant Granlunds väg 14 i Hässleholm på.
Vi vill att du laddar upp utbildningsbevis i din ansökan.
Inom omsorgsförvaltningen ger vi vård, stöd och omsorg till personer som är äldre, har en funktionsnedsättning eller som behöver hemsjukvård. Vi erbjuder även hälsofrämjande insatser och stöd till personer som vårdar och stöttar en närstående. Vårt mål är att de som behöver vård och omsorg i sin vardag ska kunna leva ett självständigt liv så långt det är möjligt.
Avdelningen hälsa och sjukvård har ansvar för insatser inom hemsjukvård och rehabilitering. Insatserna utförs av sjuksköterskor, undersköterskor, rehabiliteringsassistenter, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, som även utifrån profession delegerar till vårdpersonal inom övriga verksamhetsområden.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
