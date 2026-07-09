Enhetschef för serviceenheten-Samhällsbyggnadsavdelningen
Bräcke kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen / Kockjobb / Bräcke Visa alla kockjobb i Bräcke
2026-07-09
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I Bräcke kommun i Jämtland är du alltid nära äventyr och smultronställen. Gnistrande vinterdagar på skidor såväl som heta sommardagar i båten är vardag för oss som bor här. I Bräcke kommun finns trygga skolor, personlig äldrevård och en mängd små och medelstora företag med idéer och kunskap som skapar värden lokalt och globalt. Goda kommunikationer i stråket mellan Sundsvall och Östersund och en fibertäckning på över 90 procent gör det enkelt att bo, jobba och resa i vår kommun. Här finns en vilja att utvecklas och samtidigt en självklar mentalitet att värna om naturen, kulturen och människorna som bor här. Välkommen till Bräcke kommun – lite närmare!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-09Arbetsuppgifter
Rollen innebär ett chefsuppdrag för serviceenheten med ansvar för enhetens verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljöuppgifter. Du kommer ha ett övergripande personalansvar för ca 35 personer fördelat på fyra orter.
Enheten ansvarar för:
• Matproduktion i tre egna kök (Pilgrimstad, Gällö och Kälarne) där mat lagas 7 dagar i veckan.
• Matdistribution från produktionsköken till SÄBO (särskilda boenden) och förskolor. Matdistributionen sker såväl i egen regi som upphandlad tjänst
• Lokalvård där ansvaret innefattar lokalvård i kommunens lokaler- såväl verksamhetslokaler som allmännyttans trappuppgångar och punktinsatser. Viss lokalvård sker med egen personal och viss lokalvård sker genom en upphandlad tjänst.Kvalifikationer
Du har som lägst gymnasial utbildning inom relevant verksamhetsområde. För att du ska klara uppdraget tror vi att du har minst två års chefserfarenhet med ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar för en större verksamhet. Det är meriterande om du har någon form av högskoleutbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant.
Då enheten är relativt ny är det meriterande att du har varit med om processer runt uppstart eller förändringsarbete och att du har erfarenhet av något av enhetens verksamhetsområden.
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt god förmåga att uttrycka dig på engelska.
Vem är du?
Du är en god, tydlig och trygg ledare med god förmåga att entusiasmera och engagera .
Du är en lagspelare som värnar om gott samarbete och har en god kommunikativ förmåga och stor social kompetens.
Du är den som ser helhetsperspektiv och samband och har förmågan att prioritera och strukturera.
Vi lägger stor vikt vid personliga ledaregenskaper och värderar tidigare chefserfarenheter högt.
Du har godkänt B-körkort.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde efter överenskommelse.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning.
Vid en eventuell anställning krävs att du lämnar in ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget för arbete i ledande befattningar i kommuner begär du själv ut på polisen.se. Det är giltigt 6 månader.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden från bemannings- och rekryteringsföretag om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-8-SBY". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bräcke Kommun
(org.nr 212000-2460)
Box 190 (visa karta
)
843 21 BRÄCKE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bräcke kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen Kontakt
Inspektör/ Facklig företr. Vision
Karina Mattiason karina.mattiason@bracke.se +4669316100 Jobbnummer
9998176