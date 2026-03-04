Enhetschef för Särskilt Boende - Storfors kommun
2026-03-04
Storfors kommun, belägen i östra Värmland, är hem för cirka 3800 invånare. Vi är stolta över vår närhet till naturen och de möjligheter till aktivt friluftsliv den erbjuder. Tillsammans med ett fint förenings- och kulturliv, högkvalitativ barnomsorg och skolor samt ett mångfacetterat näringsliv är Storfors en plats där människor trivs och växer. Nu har du chansen att vara med och ge våra kommuninvånare en ännu bättre livskvalitet och en trygg vardag.Publiceringsdatum2026-03-04Beskrivning
Vill du vara med och skapa en trygg, värdig och meningsfull vardag för Storfors kommuns äldre medborgare? Nu har du möjlighet att göra verklig skillnad! Vi söker en engagerad och utvecklingsinriktad enhetschef för särskilt boende samt nattbemanningen.Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef får du en central roll i verksamheten Stöd, vård och omsorg, där du tillsammans med dina medarbetare driver och utvecklar vårt särskilda boende och kortidsvistelse. Du ansvarar även för den kommunövergripande nattbemanningen.
Det här är ett uppdrag för dig som vill kombinera operativ närvaro med strategiskt utvecklingsarbete - och som brinner för att skapa bästa möjliga vardag för våra äldre.
Du ingår i verksamhetens ledningsgrupp tillsammans med andra enhetschefer, MAS, verksamhetsutvecklare och socialchef. Vi är en grupp som arbetar tätt tillsammans med ett lösningsfokuserat arbetssätt som grund.
I rollen ingår bland annat att:
- Ansvara för personal, arbetsmiljö och kompetensutveckling
- Ha ansvar för verksamhet, ekonomi och kvalitet.
- Hålla och följa upp verksamhetens budget
- Säkerställa trygg och kvalitativ vård och omsorg dygnet runt
- Utveckla arbetssätt och driva kvalitets- och förbättringsarbete
- Samverka med andra vårdgivare, myndigheter och samarbetspartners
- Säkerställa att lagar och riktlinjer efterlevs, exempelvis SoL, HSL och arbetsmiljölagstiftning.
Som stöd har du bland annat enheten för planering och bemanning, som hjälper till med rekrytering och schemaläggning, MAS/MAR och med dina andra kollegor i ledningsgruppen. Vi hjälps alltid åt och vill det bästa för vårt gemensamma område.Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad och trygg i ditt ledarskap. Du skapar positiva arbetsmiljöer där medarbetare känner sig sedda och kan utvecklas. Du är tydlig, lyhörd och relationsskapande i ditt ledarskap. Du trivs i en roll där du får ta ansvar, driva utveckling och skapa goda förutsättningar för både medarbetare och boende.
Du har:
- Relevant högskoleutbildning, exempelvis beteendevetare, socionom, sjuksköterska eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det viktigaste för oss är att du har rätt förmågor och drivkraft att leda och utveckla verksamhet och medarbetare.
- Erfarenhet av ledarskap och personalansvar inom vård och omsorg, gärna äldreomsorg
- Förmåga att driva utvecklings- och kvalitetsarbete
- God förståelse för budgetprocesser och ekonomistyrning
- Kunskap om relevanta lagar, avtal och styrdokument
- Förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och med helhetsperspektiv.
- God samarbetsförmåga och ett öppet kommunikationssätt
Du är en analytisk och flexibel ledare som trivs i en föränderlig miljö, kan fatta beslut och har stark vilja att utveckla framtidens äldreomsorg.Övrig information
I Storfors kommun blir du en viktig del av en mindre organisation med nära till både verksamhet och beslut.
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Urval och intervjuer kan ske löpande.
Då tjänsten innebär arbete med äldre eller vuxna med funktionsnedsättning behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister. Du beställer enkelt på polisens https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/.
I Storfors arbetar vi för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö och erbjuder bland annat tillgång till gym och friskvårdsbidrag och möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling.
Vill du veta mer?
Kontakta gärna:
Pernilla Pettersson, socialchef - 0550-651 99
Välkommen med din ansökan - tillsammans skapar vi trygghet och livskvalitet i Storfors!
Skicka in din ansökan digitalt via länken i annonsen.
Vi undanber oss vänligt men bestämt alla erbjudanden om rekryterings- eller annonseringshjälp.
