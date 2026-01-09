Enhetschef för projekt och förvaltningsenheten i Härryda
2026-01-09
Har du en relevant utbildning och en gedigen erfarenhet som chef inom fastighet? Sök till uppdraget nedan redan idag!
Om uppdragetVi söker just nu en enhetschef för projekt och förvaltningsenheten inom fastighetsfunktionen hos vår kund i Härryda, Göteborg. Uppdraget beräknas starta 2026-02-02 och pågå i 8 månader. Uppdraget är på heltid (100%) och arbetet ska i första hand utföras på plats. Detta är ett konsultuppdrag via oss på Bemannia.Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
Som enhetschef för projekt och förvaltningsenheten inom fastighetsfunktionen kommer du att leda och utveckla enheten med 10 medarbetare samt säkerställa att enheten levererar enligt uppdrag och mål. Du kommer även att hantera följande arbetsuppgifter:
Budget- och ekonomiansvar för enheten
Personalansvar inkl. rekrytering, kompetensutveckling och arbetsmiljö
Strategisk planering och prioritering av projekt och underhållsåtgärder
Samverkan med andra enheter och verksamheter inom organisationen
Säkerställa kvalitet och regelefterlevnad i upphandlingar och projekt
Rapportering och uppföljning till närmaste chef
Delta i ledningsgruppen för fastighetsfunktionenKvalifikationer
Akademisk examen inom relevant område (exempelvis byggteknik, fastighetsvetenskap, byggnadsekonomi, samhällsbyggnad eller liknande) eller annan relevant utbildning
Lång och gedigen erfarenhet inom området
Minst 3-5 års dokumenterad erfarenhet av personalledning
Minst 5 års erfarenhet från fastighetsbranschen, gärna från offentlig sektor
Erfarenhet av budgetansvar och ekonomistyrning
Erfarenhet av projektstyrning och uppföljning av byggprojekt
Erfarenhet av offentlig upphandling enligt LOU/LUF
B-körkort
Mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av fastighetsförvaltning inom offentlig sektor (kommunal verksamhet)
Erfarenhet av samverkan med olika verksamheter (förskola, skola, äldreomsorg etc.)
Erfarenhet av systematiskt underhållsarbete och underhållsplanering
Kunskap om fastighetsrelaterade IT-system
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 260115.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Jan Snellman, jan.snellman@bemannia.se
.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072 194 50 00.
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
