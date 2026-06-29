Enhetschef för öppna insatser inom Individ- och familjeomsorgen
Bollnäs Kommun / Sjukvårdschefsjobb / Bollnäs Visa alla sjukvårdschefsjobb i Bollnäs
2026-06-29
, Söderhamn
, Ljusdal
, Ockelbo
, Hudiksvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bollnäs Kommun i Bollnäs
, Söderhamn
, Ljusdal
, Hudiksvall
, Gävle
eller i hela Sverige
Socialförvaltningens uppdrag är att hjälpa människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, sjukdom, ekonomiska eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp. Verksamheten omfattar äldreomsorg, hälso- och sjukvård, anhörigstöd, funktionsstöd och individ- och familjeomsorg.
Genom vårt arbete vill vi skapa förutsättningar för delaktighet, trygghet och inflytande över sitt eget liv.
Vi ser fram emot att ha med just dig på vår resa i ett arbete där du gör skillnad för andra. Välkommen till oss och välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-06-29Beskrivning
I chefsområdet ingår i dagsläget Familjebehandlarenheten, Beroendecentrum, Fältningsenheten, Familjerådgivningen och del av Familjecentrum. Sammanlagt är det 24 medarbetare och en 1:e behandlingssamordnare som ingår i Familjebehandlarenheten. Arbetsgrupperna befinner sig på fysiskt på olika ställen.
Som enhetschef för området ingår du i ledningsgruppen för Individ- och familjeomsorgen där helheten för verksamheten kopplat till övriga kommunen är ett viktigt fokusområde.
Socialtjänsten är inne i en process för omställning till ny lagstiftning inom flera områden. Det innebär att såväl verksamheten som chefsrollen över tid kan komma att förändras. Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef för öppna insatser är du arbetsgivare, verksamhetsföreträdare och ledare.
I rollen ingår:
• att vara tydlig i ledning, styrning och kommunikation
• att säkerställa att verksamhetens mål uppfylls genom att ta fram aktiviteter i linje
med målen.
• att skapar förutsättningar för samverkan och dialog såväl inom som utom den egna
organisationen.
• att ge förutsättningar för medarbetare att göra ett bra arbete genom att inspirera
och motivera till utveckling.
• att tillsammans med övriga chefer ansvara för att främja utveckling av hela
verksamheten för att möta omvärldens behov och verksamhetens uppdrag.
Som enhetschef ingår du i verksamhetens ledningsgrupp och har personal-, arbetsmiljö-, budget- och verksamhetsansvar.
Du ansvarar även för enhetens kvalitetsarbete. Du ansvarar för att tillsammans med enhetens och verksamhetens medarbetare skapa arbetssätt som främjar kontinuerlig utveckling och förbättring av verksamheten. Du leder enheten utifrån ett tillitsbaserat förhållningssätt och har fokus på att skapa resultat som är till nytta för Bollnäs kommuns medborgare.
Stort engagemang för chefsuppdraget och ett gott ledarskap.Kvalifikationer
Socionomexamen eller annan som arbetsgivaren bedömer likvärdig akademisk examen.
5 års erfarenhet från arbetsområdet.
Utbildning i förändringsledning eller erfarenhet av att leda förändringsarbete.
Du ska ha mycket god förmåga att formulera dig i tal och skrift på svenska. Körkort B
Meriterande är om du genomfört ledarskapsutbildning eller tidigare arbetat som chef och ledare.
Meriterande är även erfarenhet av behandlingsarbete.
Du behöver vara en trygg och tydlig ledare med god förmåga att skapa och utveckla relationer. Du behöver samverka väl med medarbetare, chefskollegor och stödfunktioner för att nå gemensamma mål. Du tar ansvar för ditt uppdrag, kan sätta gränser, fatta nödvändiga beslut samt arbetar för att verksamheten kontinuerligt utvecklas utifrån Bollnäs kommuns invånares behov.
Personlig lämplighet är viktig för uppdraget. Anställningsvillkor
Vi erbjuder dig:
• ett meningsfullt uppdrag med omväxlande och stimulerande arbetsuppgifter
• engagerade och kunniga medarbetare och kollegor som har driv och fokus på verksamhetens uppdrag
• subventionerad friskvård
• extern handledning
• semesterväxling
• extra semesterdagar när du fyller 40 och 50 år
Intervjuer kan ske löpande.
Vid en anställning kommer du behöva visa upp Polisens misstanke- och belastningsregister.
Om Bollnäs kommun
Som medarbetare i Bollnäs kommun arbetar du med det som är viktigt på riktigt – och tillsammans skapar vi bra dagar för de cirka 26 000 Bollnäsbor som är beroende av vårt arbete. Hos oss får du stolta kollegor som med arbetsglädje utvecklar Bollnäs långsiktigt och hållbart. I vår kommun, med över 400 föreningar, ett kulturutbud över det vanliga och en närhet till landsbygd, stad och fjäll får du ett liv där det är enkelt att få vardagen att gå ihop.
Välkommen till Bollnäs, hjärtat av Hälsingland! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bollnäs Kommun
(org.nr 212000-2361), http://www.bollnas.se
Realskolegatan 5 (visa karta
)
821 31 BOLLNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Individ- och familjeomsorgen, Familjebehandlarenheten Kontakt
Kristina Andersson kristina.andersson@bollnas.se +4627825561 Jobbnummer
9983110