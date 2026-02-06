Enhetschef för nämnd och juridik på barn- och skolförvaltningen
2026-02-06
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som enhetschef har du det operativa ansvaret och ansvar för enhetens interna planering, resurser och utveckling.
Du har personalansvar för enhetens 9 medarbetare som är specialister med olika ansvarsområden. Eftersom enheten har en ny sammansättning av medarbetare kommer du inledningsvis bygga upp goda strukturer och samarbetsytor samt skapa en god teamkänsla. Du arbetar för att enheten har en god stöd- och serviceanda med hög kvalitet samt att arbetet som bedrivs är i linje med gällande lagstiftning. I ditt uppdrag arbetar du också strategiskt med att leda, samordna och tillsammans med medarbetarna utveckla enhetens processer så att de är ändamålsenliga, effektiva och hållbara och driver verksamheten framåt, mot beslutade mål och planer.
Enheten för nämnd och juridik kommer ansvara för att utveckla förvaltningsövergripande strukturer och förvaltningsövergripande rutiner, stödmaterial och handlingsplaner kopplat till myndighetsutövning och utgör på detta sätt en garant för att huvudmannen fullgör sitt uppdrag i enlighet med gällande lagstiftning.
När det gäller nämndprocessen säkerställer du att den politiska gången följs i enlighet med gällande lagstiftning och kommunens fastställda styrdokument och att beredningsprocessen är ändamålsenlig och håller hög kvalitet. Vi strävar efter ständig utveckling av rutiner och arbetssätt. Detta innebär att ha en god och lyhörd dialog med politik, förvaltning och dina medarbetare.
I uppdraget ingår även att ansvara för att leda, utveckla och samordna förvaltningens projekt- och processmodell och vara förvaltningens expertkompetens inom detta område. Detta arbete innebär även att samordna förvaltningens projektportfölj och att stödja förvaltningens arbete med implementering av förändrade arbetssätt som leder till verksamhetsutveckling. Du ska stödja verksamhetsutveckling genom att röra dig mellan områden som spänner över IT-och digitaliseringsverktyg, administration, myndighetsutövning och kommunikation.
Vi söker dig
Du har en universitets- eller högskoleexamen, t.ex. inom området statsvetenskap, juridik, samhällsvetenskap eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant. Det är meriterande om du även har utbildning inom ledarskap eller projekt- eller processledarutbildning.
Du har tidigare erfarenhet av att arbeta som chef inom offentlig verksamhet, t.ex. inom administration, ekonomiadministration eller myndighetsutövning. Vidare har du erfarenhet av att leda, utveckla och samordna processer och projekt samt har erfarenhet av verksamhetsutveckling. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med nämndprocess, arbete med kommunal styrning och organisation, skolans styrning och arbetssätt, skoljuridiska frågor, handläggning, myndighetsutövning eller projektledning.
Dina kunskaper om kommunal förvaltning och politiska processer är god och du har mycket goda kunskaper i svenska språket och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift samt en god systemkompetens. Det är meriterande om du har erfarenhet av processkartläggningssystemet 2c8 eller motsvarande.
En viktig uppgift för dig som enhetschef är planera, skapa struktur och koordinera aktiviteter för att driva verksamheten framåt, mot beslutade mål och planer. Stort fokus ligger på att skapa engagemang och delaktighet bland dina medarbetare. Du är en närvarande, tydlig och kommunikativ ledare som ser till verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du driver och implementerar förändring.
Ditt ledarskap kännetecknas av långsiktig hållbarhet, ett strukturerat arbetssätt och en helhetssyn på verksamheten.
I denna rekrytering har vi valt att ersätta det personliga brevet med några urvalsfrågor som vi ber dig att svara på vid ansökningstillfället. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. I denna rekrytering har vi även valt att tillämpa löpande urval och ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Första intervjuer kommer att genomföras den 27 februari kl. 8-16 och den 2 mars kl. 8-16. Frigör gärna tid i din kalender.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Det här ger vi dig som medarbetare
Om arbetsplatsen
Inom avdelning Kansli finns flera av förvaltningens stödjande funktioner samlade. Totalt arbetar ca 20 personer i specialistfunktioner inom avdelningen som till exempel administrativa funktioner, förvaltningsjurist, myndighetshandläggare, skolskjutssamordnare, huvudregistrator, nämndsekreterare och planeringssekreterare.
Avdelningen består idag av två enheter, Enheten för placeringar och förvaltningsadministration och Myndighetsenheten. Vidare finns de medarbetare som arbetar med nämndprocessen organiserade direkt under avdelningschefen. Avdelningen kommer från och med den 1 april genomgå en omorganisation och bestå av två enheter, Enheten för placeringar och förvaltningsadministration och Enheten för nämnd och juridik.
Vi söker nu dig som vill ta dig an uppdraget som enhetschef med särskilt ansvar för förvaltningens projekt- och processmodell samt projekeportfölj. Vi erbjuder dig en utvecklande roll med många samarbetsytor där du får möjlighet att påverka såväl form som innehåll. Du möts av en avdelning med god stämning och en chef som leder med stor tillit.
På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
