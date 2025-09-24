Enhetschef för läkargruppen Öron/Näsa/Hals, Sundsvall/Örnsköldsvik
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Länssjukvård somatik samordnar länssjukvården för den specialiserade somatiska vården i Region Västernorrland. Området somatik består av elva länssjukvårdsverksamheter. Länssjukvårdsverksamheterna bedrivs vid tre sjukhus, Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik och ett antal mottagningar förlagda till flera orter i länet. Området har cirka 2 400 anställda.
Länsverksamhet kirurg-, urologi- och öron-, näsa, hals i Västernorrland är en länsgemensam klinik som har cirka 350 medarbetare med placering i Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik.
Just nu söker vi en enhetschef för läkarna inom Öron/Näsa/Hals i Örnsköldsvik och Sundsvall. Anställningen är en tillsvidareanställning i grundprofessionen och chefsförordnandet är tidsbegränsat med Regionens ledarskapspolicy som riktmärke. Som chef i Region Västernorrland företräder du arbetsgivaren och utövar ett ledarskap som har sin grund i god självinsikt och präglas av ärlighet, öppenhet, ansvarskänsla och personligt mod. Placeringsort i Sundsvall eller Örnsköldsvik, tillträde enligt överenskommelse.
I rollen som enhetschef ansvarar du för att leda, utveckla och samordna enhetens arbete. Du har personalansvar för omkring 20 medarbetare och du ansvarar även för ekonomi- och kvalitetsfrågor. Som enhetschef arbetar du även med uppföljning samt initierar och driver förändrings- och förbättringsarbete.
Du kommer att fylla en viktig funktion i det gemensamma arbetet för länsverksamheten och är direkt underställd länsverksamhetschefen samt ingår i länsverksamhetens ledningsgrupp. Patientsäkerhet, vårdkvalitet och arbetsmiljö är områden som prioriteras högt. Arbetet sker enligt gemensamt framtagna mål, prioriteringar och värderingar för länsverksamheten.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har en adekvat akademisk examen inom hälso- och sjukvård alternativt annan högskoleutbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren sammantaget bedömer som likvärdig
Har gedigen arbetslivserfarenhet, gärna inom olika chefs-/ledaruppdrag
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har en utbildning inom hälso- och sjukvårdsadministration
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Strukturerad
Samarbetsförmåga
Flexibel
Ledarskap
Personlig mognad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Ersättning

Månadslön
