Enhetschef för läkare och ortopedmottagning, Örnsköldsvik
2025-11-05
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Länsverksamhet Ortopedi arbetar för att ge länets invånare en god och tillgänglig ortopedisk vård. I Örnsköldsvik finns en bred ortopedisk verksamhet med fokus både på akut vård och planerade operationer.
Vi söker nu en enhetschef för läkare och ortopedmottagning i Örnsköldsvik. Du kommer att leda två välbemannade och motiverade grupper som sätter patienternas bästa i förgrunden. Du samarbetar nära med länsverksamhetens patientsäkerhetssjuksköterska och verksamhetsutvecklare, samt övriga enhetschefer och verksamhetschef. Du arbetar också i nära samarbete med utsedd läkare med medicinska ledningsuppgifter. Som chef erbjuds du ett gediget introduktionsprogram med utbildningar under ditt första år och har också möjlighet att delta i regionens mentorprogram. Vi kan även erbjuda chefshandledning.
Ortopedin i Region Västernorrland står inför stora förändringar som kommer att innebära ett större uppdrag för Örnsköldsviks sjukhus. Som enhetschef för läkarna och mottagningen är du central för att bygga upp en växande verksamhet med fokus på kvalitet, tillgänglighet och arbetsmiljö. Du arbetar strategiskt för att säkerställa kompetensförsörjning på kort och längre sikt och du utvecklas tillsammans med verksamheten i det förestående införandet av produktions- och kapacitetsstyrning.
Som enhetschef är du direkt underställd verksamhetschefen och ingår i länsverksamhetens ledningsgrupp, där du arbetar för att utveckla hela länsverksamheten och uppfylla våra gemensamma mål.
Anställningen är en tillsvidareanställning i grundprofessionen och chefsförordnandet är tidsbegränsat med Regionens ledarskapspolicy som riktmärke. Som chef i Region Västernorrland företräder du arbetsgivaren och utövar ett ledarskap som har sin grund i god självinsikt och präglas av ärlighet, öppenhet, ansvarskänsla och personligt mod. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Bland annat:
Ledning av daglig verksamhet
Ansvar för personal, ekonomi och arbetsmiljö
Patientsäkerhetsarbete tillsammans med patientsäkerhetssjuksköterska och läkare med medicinskt ledningsansvar
Införa produktions- och kapacitetsstyrning på enheterna
Ingå i ledningsgrupp
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har en akademisk utbildning inom hälso- och sjukvården
Har flerårig erfarenhet från arbete inom hälso- och sjukvården
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har en utbildning inom chefs- och ledarskap
Har ledarerfarenhet inom hälso- och sjukvården
Är legitimerad läkare
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Lojal- Du uttrycker en positiv attityd i ditt arbete, verksamheten och/ eller organisationen. Du handlar i enlighet med fattade beslut, verksamhetsplanen, mål, policyer och riktlinjer samt tar upp kritik på ett konstruktivt sätt.
Ledarskap- Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Du skapar engagemang och delaktighet
Tydlig- Du kommunicerar på ett tydligt sätt, säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du påminner och följer upp.
Helhetssyn- Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Utvecklingsinriktad- Du arbetar med att ständigt utveckla och förbättra verksamheten. Du har en förmåga att se vad som behöver förbättras.
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
