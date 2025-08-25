Enhetschef för investeringsprojekt på vägarna i norra regionen
Trafikverket / Administratörsjobb / Sundsvall Visa alla administratörsjobb i Sundsvall
2025-08-25
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trafikverket i Sundsvall
, Härnösand
, Ljusdal
, Sollefteå
, Ånge
eller i hela Sverige
Hur får man konsulter, entreprenörer och projektledare att dra åt samma håll när tidplanen är tight och förutsättningarna skiftar? Vad gör man när en bro måste renoveras utan att trafikflödet störs? Hur planerar man ett vägbygge som ska hålla i 50 år - samtidigt som trafiken måste flyta på varje dag? Som projektenhetschef i Norra regionen får du både utmanas och göra skillnad - varje dag.
Enhetschef för investeringsprojekt på vägarna i norra regionenPubliceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
Som projektenhetschef leder du en vägenhet med cirka 15 medarbetare - projektledare och projektingenjörer - och ansvarar för ett stort antal kontrakt med konsulter och entreprenörer. Ditt uppdrag är att se till att projekten genomförs affärsmässigt och strukturerat, med tydligt fokus på tid, kostnad och innehåll. Genom ett professionellt beställarskap skapar du rätt förutsättningar för att våra projekt ska nå Trafikverkets mål inom hållbarhet, kapacitet, säkerhet och punktlighet.
I praktiken innebär det att du:
Leder, stöttar och utvecklar dina medarbetare i deras projektroller.
Driver arbetet med att utveckla arbetsmetoder, kompetens och samarbete.
Har tät kontakt med leverantörer och andra externa parter för att hitta lösningar och hantera utmaningar.
Är en aktiv del av ledningsgruppen för Region Norra, tillsammans med kollegor i Luleå, Umeå och Östersund.
Rollen erbjuder;
Spännande och varierade uppdrag i en expansiv region.
Möjlighet att påverka och utveckla både projekt och organisation.
Stöd från erfarna kollegor och experter - chefer, tekniska specialister, inköpare, controller, HR och fler.
En modern arbetsplats med respekt, omsorg och öppenhet som grund.
Flexibel arbetsmiljö med möjlighet till distansarbete på deltid.
God balans mellan arbete, familj och fritid.
Trafikverket är en av Sveriges största beställarorganisationer och har utsetts till en av landets bästa arbetsgivare. Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter - vi är övertygade om att olikheter gör oss starkare.
Övrig information
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
#LI-Hybrid
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
Anställningen säkerhetsprövas utan placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 årKvalifikationer
Vi söker en ledare som kombinerar tekniskt intresse med förmågan att skapa engagemang och tillit. Du är bra på att se helheten, men kan också gå ner på detaljnivå när det behövs. Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.
Vi tror att du har:
universitets- eller högskoleutbildning (180 hp/120 hp) inom teknik, ekonomi eller samhällsvetenskap, eller motsvarande kompetens genom erfarenhet.
erfarenhet från en ledande roll inom bygg- eller anläggningsbranschen, t.ex. projektledare, platschef eller uppdragsledare.
arbetat med ansvar för tidplan, budget och kvalitet/innehåll.
goda kunskaper i svenska, tal och skrift.
B-körkort.
Det är meriterande om du även har:
chefserfarenhet med personalansvar.
kunskap inom entreprenadjuridik (AB/ABT/AMA) och/eller konsultjuridik (ABK).
erfarenhet som ombud i bygg- eller anläggningsprojekt.Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15:2025:219". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Nils Pettersson 0101235989 Jobbnummer
9473303