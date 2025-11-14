Enhetschef för HR och ledningsstöd på vård och omsorgskontoret
Norrköpings kommun / Ekonomichefsjobb / Norrköping Visa alla ekonomichefsjobb i Norrköping
2025-11-14
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du leda kompetensförsörjningen som möjliggör framtidens vård och omsorg, då kan du vara vår nya kollega som enhetschef för HR och ledningsstöd på vård och omorgskontoret.
Vilka är vi?
Vård- och omsorgskontoret i Norrköpings kommun har i uppdrag att säkerställa en god vård och omsorg för invånarna - nu och i framtiden. Vårt arbete utgår från övertygelsen att värdet skapas i mötet - mellan människor, i varje situation, varje dag. För att klara detta behöver vi ha rätt kompetens på rätt plats och där är enheten HR & Ledningsstöd en nyckelspelare.
Vårt huvuduppdrag på vård- och omsorgskontoret är att tillgodose behov av stöd, vård och omsorg till människor i livets olika skeden, där värdet skapas i mötet. Kontoret ansvarar för den kommunala primärvården, särskilda boenden, hemtjänst samt myndighetsutövning. Kontoret ansvarar även för att tillhandahålla mat till förskola, skola och vård- och omsorgsverksamheter. Läs gärna mer om vård- och omsorgskontoret och vårt erbjudande: vård- och omsorgskontoret
HR & Ledningsstöd är en central stödfunktion inom kontoret med ansvar för både HR-frågor och ledningsstöd för chefer och politisk ledning. Vi arbetar i nära samspel med våra verksamheter, med målet att skapa bästa möjliga förutsättningar för drift, utveckling och förnyelse.
Enheten du kommer leda är placerad på avdelningen för verksamhetsstöd, där du tillsammans med verksamhetschef och övriga chefskollegor på enheten arbetar för att driva era frågor. Vi söker nu dig som vill ta ett brett och betydelsefullt ansvar för att stärka vård- och omsorgskontorets arbete med kompetensförsörjning, HR-stöd och ledningsstöd. Som enhetschef hos oss får du ett viktigt uppdrag i att skapa förutsättningar för en verksamhet som är både samhällsbärande och i ständig förändring.
Dina arbetsuppgifter
I en tid där kompetensförsörjning är en av de största utmaningarna inom svensk välfärd, är detta ett chefsuppdrag för dig som vill vara med och hitta vägar framåt. Du behöver vara engagerad i samhällsfrågan och inspirerad av möjligheten att göra verklig skillnad - för både medarbetare, invånare och verksamhet.
Som enhetschef för HR & Ledningsstöd har du ett brett uppdrag på strategisk, taktisk och operativ nivå. Du leder och utvecklar ett kvalificerat team med kompetens inom bemanning, vikarietillsättning, schemaplanering, kompetensutveckling, praktiksamordning, introduktion, registratur och nämndstöd. Enheten ansvarar exempelvis för vikarierekrytering inför sommaren, där vi varje år tillsätter omkring 700 semestervikarier. Totalt leder du en arbetsgrupp som idag utgörs av ca 15 personer.
Du har en viktig roll i att både utveckla och stödja enheten för kärnverksamheten i att hitta nya arbetssätt, stärka kompetensförsörjningen och samverka med utbildningsaktörer och andra samhällsaktörer. Du vägleder i frågor som rör förändring, lärande och struktur. Du fungerar som en länk mellan operativ vardag och strategiska vägval.
För att lyckas i rollen behöver du ha djupgående kunskaper inom HR området, i synnerhet kopplat till personal, administation och frågor som berör kompetensförsörjning. Du behöver känna dig trygg med att arbeta med frågor som rör schemaläggning, vikarieanskaffning, volymrekrytering samt övriga delar som ryms inom området - personaladministration.
I din roll har du nära samarbete med dina kunniga chefskollegor inom verksamhetsstöd, samt din verksamhetschef. Arbetsplatsen präglas av stort engagemang och viljan att bidra för dom vi finns till för!
Vem är du?
Vi söker dig som har utbildningsbakgrund inom personalvetenskap, HR, beteendevetenskap eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som bedöms relevant för uppdraget.
Du är trygg i din roll som ledare och inspireras av att arbeta med personalgrupper och förändringsarbete. Du har dokumenterad erfarenhet av personaladministrativa arbetsuppgifter och känner dig hemma i en vardag där administration, service och verksamhetsnära stöd är centrala delar.
Du är en ödmjuk ledare som arbetar tillitsbaserat med ett starkt servicetänk, samtidigt som du är utvecklingsdriven och inte rädd för att kliva in i det operativa när det behövs. Har du tidigare arbetat i en liknande stödfunktion är det något vi ser som positivt, då vi värderar lyhördhet för verksamhetens behov högt.
För att lyckas i rollen behöver du ha en väl utvecklad samarbetsförmåga, vara lyhörd, strukturerad och kunna driva utveckling inom din egen enhet och i samspel med andra. Du behöver trivas med att arbeta nära verksamheten, samtidigt som du har ett strategiskt tänk. Du brinner för kompetensförsörjningens roll i välfärden och ser utveckling som en naturlig del av vardagen.
Välkommen med din ansökan till en roll med stor påverkan och möjlighet att sätta avtryck från start!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Ja, utifrån verksamhetens behov
Sista ansökningsdatum: 28 november. Vi tillämpar löpande urval så skicka in din ansökan redan idag!
Kontakt: Verksamhetschef Johan Ljungkvist på johan.ljungkvist@norrkoping.se
eller HR - konsult, rekrytering Sara Persson på sara.persson@norrkoping.se
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt överenskommelse Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), http://www.norrkoping.se Jobbnummer
9606327