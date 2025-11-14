Enhetschef för enheten för det verksamhetsnära HR-stödet
2025-11-14
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss
Vi söker
Enhetschef för enheten för verksamhetsnära HR-stöd
Innehåll och arbetsuppgifter
HR-avdelningen är en central del av det gemensamma verksamhetsstödet vid Malmö universitet, och är organiserad som en gemensam och central avdelning. Här arbetar drygt trettio medarbetare tillsammans för att ge service, stöd och styrning till chefer inom alla HR-frågor. Avdelningen är organiserad i två enheter; enheten för verksamhetsnära HR-stöd vars fokus är att ge direkt HR-stöd till specifika delar av verksamheten och består av HR-administratörer och HR-specialister samt enheten för universitetsövergripande HR-stöd som arbetar för hela universitetet och består av specialistroller och lönefunktion.
Nu söker Malmö universitet en enhetschef för enheten för verksamhetsnära HR-stöd. Som enhetschef har du ansvar för verksamhet, ekonomi och personal, vilket även innebär att du ansvarar för en god arbetsmiljö. Du är en av två enhetschefer som rapporterar till avdelningschefen och ingår i HR-avdelningens ledningsgrupp. Som enhetschef arbetar du såväl operativt som strategiskt och bidrar till att utveckla avdelningens arbetssätt och processer i enlighet med universitetets strategiska mål och avdelningens uppdrag.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Relevant akademisk examen på minst kandidatnivå, som arbetsgivaren bedömer lämplig för anställningen.
• Några års erfarenhet av både strategiskt och operativt HR-arbete, med tyngdpunkt på att leda förändringsarbete inom HR-området.
• Några års chefserfarenhet från en statlig myndighet.
Förmågor och kompetenser - vi söker dig som:
• Tar helhetsansvar och driver utveckling med fokus på både resultat och människor.
• Är en stabil och pålitlig chef och samarbetspartner med hög integritet.
• Bygger goda relationer med både medarbetare och chefer.
• Skapar engagemang och delaktighet genom att involvera kollegor och medarbetare.
• Du leder med tydlighet och tillit, och främjar samarbete och laganda.
• Är initiativrik, motiverad och bidrar med energi och idéer.
• Kommunicerar mycket bra på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Meriterande
• Chefserfarenhet från universitet eller högskola.
Arbetsplats
Malmö universitets HR avdelning är en viktig del i stödet till hela universitetets verksamheter, chefer och medarbetare i HR-frågor. Vi arbetar verksamhetsnära och våra arbetsplatser ligger centralt i Malmö med goda pendlingsmöjligheter.
Som medarbetare hos oss på Malmö universitet är du statligt anställd med de förmåner som följer med det. Vårt arbetssätt ger goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid och det ges möjlighet till distansarbete, utifrån verksamhetens behov, till distansarbete upp till två dagar i veckan.
Upplysningar
HR-chef: Suzanne Jacobsson, suzanne.jacobsson@mau.se
HR-specialist: Anna Tenggren, anna.tenggren@mau.se
Intervjuer kommer att genomföras den 2 och 9 december 2025.
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 2025-11-30. Din ansökan ska skrivas på svenska. Du som sökande ansvarar för att eventuella bilagor översätts till svenska eller engelska.
Ansökan skall innehålla:
• En kortfattad redogörelse där du beskriver på vilket sätt din erfarenhet, bakgrund och kompetens matchar den sökta anställningen och hur detta gör dig till den mest lämpliga kandidaten.
• Meritförteckning /CV.
Vänligen besvara också de urvalsfrågor du får i samband med att du söker anställningen.
Övrigt
Anställningen är en tillsvidareanställning omfattande heltid. Provanställning kan komma att tillämpas.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som strävar efter att ha ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.
Tillträde
Tillträdesdatum enligt överenskommelse.
Fackliga företrädare
Saco-S: marie.palmnert@mau.se
SEKO: anne.sundel@mau.se
OFR: lutfi.zuta@mau.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
