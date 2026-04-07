Enhetschef för design och arkitektur inom läkemedelsområdet
E-Hälsomyndigheten / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-04-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos E-Hälsomyndigheten i Stockholm
, Kalmar
eller i hela Sverige
Är du en engagerad ledare som skapar förutsättningar för andra att växa och utvecklas? Drivs du av att påverka samhället på riktigt? Då kan det här vara en roll för dig.Publiceringsdatum2026-04-07Om tjänsten
Enheten för design och arkitektur består av åtta medarbetare med kompetens inom ux och it-arkitektur. Du har personal-, verksamhets- och budgetansvar för enheten. Du rapporterar till sektionschefen och ingår i sektionens ledningsgrupp.
I rollen som enhetschef hos oss är ditt viktigaste uppdrag att skapa förutsättningar för att dina medarbetare, både som individer och som team, kan arbeta och utvecklas i rätt riktning. Vi är en organisation i tillväxt och förändring och du är en nyckelperson i att skapa trygghet i riktningen framåt. Du arbetar nära dina chefskollegor och ni ger och får stöd av varandra.
Du tillhör avdelningen för läkemedel och sektionen för tjänsteutveckling. Vi är cirka 150 anställda inom digital utveckling, tjänsteutveckling och utredning. Avdelningen ansvarar för att tillhandahålla tjänster som möjliggör en patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelshantering för hälso- och sjukvård, apotek och invånare. Vi bidrar även till E-hälsomyndighetens uppdrag att driva utvecklingen av den nationella digitala infrastrukturen.
Om dig
Vi söker dig som är trygg och tydlig i ditt ledarskap. Du är samarbetsinriktad och skapar relationer på alla nivåer i organisationen. Du leder i förändring och kommer med idéer på hur verksamheten och individer kan utvecklas. I din förändringsledning är du strategisk och tar ett helhetsperspektiv. Det är en självklarhet för dig att ta ansvar för såväl ditt eget arbete som för fattade beslut.
Vi söker dig som har:
akademisk utbildning om minst 180 hp (120 gamla poäng) inom relevant område alternativt likvärdig arbetslivserfarenhet
flerårig erfarenhet av arbete inom it-arkitektur
erfarenhet av arbete som chef
erfarenhet av agilt arbetssätt.
Det är meriterande för tjänsten om du har:
erfarenhet av samverkan med externa parter
erfarenhet av att presentera material för mindre och större grupper
erfarenhet av arbete kopplat till hälso- och sjukvård eller medicinteknik.
Vad erbjuder vi?
E-hälsomyndigheten är en myndighet i tillväxt och vi driver utvecklingen av nationell digital infrastruktur inom hälsa, vård och omsorg. Vi skapar förutsättningar för digitala tjänster och lösningar för både privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård, apotek och socialtjänst. Vi arbetar för att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan.
Vi är cirka 600 medarbetare i Kalmar och Stockholm. Hos oss finns möjlighet att göra skillnad i en innovativ miljö med trevliga och kompetenta arbetskamrater. Alla medarbetare har förtroendearbetstid och kan arbeta delvis på distans. Läs mer om E-hälsomyndigheten som arbetsplats: Jobba hos oss
Är du intresserad?
Välkommen att skicka in din ansökan och cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 21 april. Ladda gärna upp examensbevis, betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i samband med din ansökan.
Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Kalmar eller Stockholm. Arbetet kan innebära tjänsteresor, främst mellan Kalmar och Stockholm.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Därför kan vi komma att behöva genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För en del arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Om du har beslut om skyddade personuppgifter, kontakta den HR-specialist som finns namngiven i annonsen.
Läs mer om oss på www.ehalsomyndigheten.se
För att söka jobbet, klicka på följande länk: https://e-halsomyndigheten.varbi.com/what:job/jobID:921515/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E-Hälsomyndigheten
(org.nr 202100-6552), http://e-halsomyndigheten.varbi.com
Södra Långgatan 60 (visa karta
)
392 31 KALMAR Arbetsplats
Kalmar Kontakt
HR-specialist
Dorothea Lockman 010-1753741 Jobbnummer
9840144