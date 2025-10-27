Enhetschef för AT/BT- läkare till Verksamheten för Utbildning, Sundsvall
Region Västernorrland / Sjukvårdschefsjobb / Sundsvall Visa alla sjukvårdschefsjobb i Sundsvall
2025-10-27
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Verksamheten för Utbildning arbetar bland annat med kompetensförsörjning på läkarsidan i Region Västernorrland. Verksamheten, som ingår i området Patientsäkerhet, Utveckling och Forskning består förutom 2 AT/BT chefer av två samordnare, en administratör och fyra studierektorer som tillsammans driver kompetensförsörjningsfrågor av läkare på AT,BT,ST och specialistläkarnivå. Förutom detta finns det i verksamheten medarbetare på det medicinska biblioteket, KTC samt samordnare och administratör som arbetar med studentfrågor.
Vi söker nu en enhetschef för AT/BT läkare med placering i Sundsvall, omfattningen är på 50%. Anställningen är en tillsvidareanställning i grundprofessionen och chefsförordnandet är tidsbegränsat på 4 år med Regionens ledarskapspolicy som riktmärke. Som chef i Region Västernorrland företräder du arbetsgivaren och utövar ett ledarskap som har sin grund i god självinsikt och präglas av ärlighet, öppenhet, ansvarskänsla och personligt mod.
Enhetschef för AT/BT- läkare till Verksamheten för Utbildning, SundsvallPubliceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Verksamheten för Utbildning har en välfungerande struktur med gott administrativt stöd vilket gör tjänsten till ett bra tillfälle för dig som har funderat på att arbeta som chef att pröva detta hos oss och utvecklas i rollen. Vi ser gärna att du har din kliniska arbetsplats i/nära Sundsvall där merparten av ditt uppdrag kommer utgå ifrån. Uppdraget innefattar:
Ha god kontakt med samtliga AT/BT-läkare i Sundsvall.
Arbeta aktivt för att utveckla tjänstgöringen och göra AT/BT-tiden till en positiv upplevelse och utvecklingsresa.
Ha övergripande arbetsmiljöansvar, exempelvis vid längre sjukskrivningar och riskbedömningar.
Vara anställande och rekryterande chef för AT/BT-läkare.
Samarbeta nära med regionens AT/BT-samordnare i Sundsvall.
Ha budgetansvar för AT/BT-gruppen i Sundsvall.
Svara till verksamhetschefen, som ansvarar för stabsfunktioner och övriga delar.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad läkare
Har goda språkliga kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Innehar en specialistkompetens
Har erfarenhet av ledarskap
Har arbetat med utbildning av läkare
Har B-körkort
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Självständighet
Flexibel
Samarbetsförmåga
Relationsskapande
Helhetssyn
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20:2025:040". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Jonas Lindbäck +4661180292 Jobbnummer
9574654