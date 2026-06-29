Enhetschef för administration till VO Obstetrik och Gynekologi i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjukvårdschefsjobb / Malmö Visa alla sjukvårdschefsjobb i Malmö
2026-06-29
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Är du en trygg och närvarande chef? Trivs du i en förändringsbenägen verksamhet med siktet inställt på att engagera dina medarbetare? Vill du vara med och vidareutveckla vår administrativa enhet inom kvinnosjukvården på Skånes universitetssjukhus i Malmö? Då kan det vara dig vi söker!
Verksamhetsområde VO Obstetrik och Gynekologi har cirka 930 anställda och består av både gynekologisk och obstetrisk verksamhet. Verksamheten tillhör förvaltning Skånes universitetssjukhus (Sus) och bedrivs både i Malmö och i Lund med cirka 7 900 förlossningar och 115 000 öppenvårdsbesök per år. Som universitetssjukhus har vi även uppdrag inom utveckling och utbildning. Inom verksamhetsområdet bedrivs framgångsrik forskning.
Den administrativa enheten i Malmö består av cirka 35 medarbetare som finns placerade inom gynekologi och obstetrik. Vi strävar alltid efter att ge bästa tänkbara service och målet är att leverera hög kvalitet, där samarbete och serviceanda står i centrum. Vår administrativa enhet servar samtliga verksamheter inom verksamhetsområdet och medarbetare finns placerade på administrationen, men även ute på alla våra enheter.
Vill du genom ditt ledarskap bidra till Region Skånes vision, framtidstro och livskvalitet, för alla som bor och verkar i Skåne? Som chef i Region Skåne är du en del av den offentliga sektorn och kraften i ledarskapet hittar vi i samarbeten med chefskollegor och närmaste chef. Tillsammans med dina medarbetare skapar du engagemang, når resultat och driver utveckling.
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som chef i Region Skåne: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/utvecklas-med-oss/ledarskap-som-gor-skillnad/
Välkommen till oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Som chef som leder medarbetare tar du din verksamhet i förväntad riktning mot verksamhetens mål. Dina medarbetares engagemang är avgörande för framgång i ditt uppdrag och du värdesätter att coacha, ge feedback, utvärdera prestation, främja samarbete och skapa ett gott arbetsklimat. Tillsammans med dina medarbetare utvecklar du verksamheten genom effektiva arbetssätt med hög kvalitet och följer upp kontinuerligt för lärande och vidareutveckling. Du har arbetsgivar- och ledningsansvar som omfattar medarbetare, verksamhet och ekonomi.
I ditt uppdrag ingår att utifrån ett helhetsperspektiv organisera verksamheten på ett strukturerat och resurseffektivt sätt. Som enhetschef ansvar du för att leda och utveckla det administrativa stödet samt att driva utvecklingsarbetet på enheten framåt. Dina medarbetare kommer i huvudsak bestå av medicinska sekreterare och administratörer.
Arbetet innefattar nära samverkan med sektionschefer och övriga enhetschefer inom verksamhetsområdet och som ytterligare stöd i ditt arbete har du en ekonom och HR-specialist. Du kommer ha ett särskilt nära samarbete med din kollega som har motsvarande tjänst i Lund. Du rapporterar till områdeschefen.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av att arbeta i chefsposition
• Tidigare arbetat med administration, gärna inom hälso- och sjukvård
• Har eftergymnasial utbildning inom exempelvis administration, ledarskap eller hälso- och sjukvård eller motsvarande erfarenhet/utbildning som arbetsgivaren anser relevant för tjänsten.
• Har erfarenhet av att leda i förändring och utveckling
• Besitter goda kunskaper i svenska
Det är meriterande om du har chefs- eller ledarskapsutbildning. Vi ser det som positivt om du har tidigare erfarenhet av att arbeta i en servicefunktion.
Vi söker dig som är trygg i din roll, har god självinsikt och bygger ditt ledarskap på tillit och öppen kommunikation. Du har förmågan att inspirera, engagera och skapa struktur även i förändringsprocesser. Du är prestigelös, ser lösningar före problem och trivs i en verksamhet där samhällsnyttan alltid står i fokus.
Chefer i Region Skåne förväntas föregå med gott exempel genom att själv omsätta Region Skånes värderingar: välkomnande, drivande, omtanke och respekt i praktisk handling. Det innebär att ledarskapet ska präglas av tillit, helhetssyn och ständig utveckling. Du är pålitlig, agerar med integritet och ödmjukhet, främjar dialog och inkludering samt skapar förutsättningar för engagemang. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi kan i denna rekrytering tillämpa löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328930". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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205 01 MALMÖ Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Områdeschef
Najimeh Amani 040-33 12 95 Jobbnummer
9982403