Enhetschef för administration till förvaltning för livslångt lärande
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2026-07-24
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Brinner du för hela livets lärande och vill vara med och göra Kumla kommun liiite bättre? Tycker du att administrativt arbete och myndighetsutövning är roligt och vill arbeta i en bred chefsroll där du får möjlighet att bidra till att skapa goda förutsättningar för elevers lärande?
Nu söker vi en målmedveten, strukturerad och lösningsfokuserad chef för att stärka upp vårt administrativa team. Hos oss kommer du till en lagom stor organisation där det är lätt att få överblick, känsla av sammanhang och möjlighet att göra skillnad på riktigt!
Förvaltning för livslångt lärande är Kumla kommuns största förvaltning med ca 900 anställda. Vi erbjuder och ansvarar för all utbildning från förskola till vuxenutbildning: det livslånga lärandet. Tillsammans genom samverkan skapar vi goda förutsättningar för att fortsätta utvecklas och bidrar till bästa möjliga skola för våra barn och elever i Kumla kommun.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Som enhetschef för den centrala administrationen har du som uppdrag att leda och fördela arbetet för två handläggare och tre administratörer, samt samordna arbetet för handläggare och administratörer på våra förskolor och skolor. På förvaltningen finns en bemanning som tillsätter korttidsvikarier till våra verksamheter vid behov. Du ansvarar även för timvikarierna i bemanningen. I tjänsten ingår verksamhets-, ekonomi-, personal-, och arbetsmiljöansvar. Den centrala administrationen ansvarar för handläggning av förvaltningens myndighetsutövning. Bland annat hantering av skolval, förskoleplaceringar, ansökan om skolskjuts samt diverse andra administrativa uppgifter. I din roll skapar du goda förutsättningar för utveckling och en rättssäker hantering av ärenden. Övrigt förekommande arbetsuppgifter i den administrativa gruppen är bland annat hantering av överklaganden, uppföljning av interkommunala kostnader och intäkter samt fakturahantering.
Tjänsten är placerad på central förvaltningsnivå med förvaltningschef som närmaste chef och du ingår i förvaltningens ledningsteam. På förvaltningskontoret arbetar, förutom det administrativa teamet, även verksamhetschefer, nämndsekreterare, utredare, verksamhetsutvecklare och IKT-pedagog.
VÅRT ERBJUDANE
Vår ledarplattform är grunden för de aktiviteter och insatser som ledarutvecklingen består av och tydliggör vilket chefs- och ledarskap kommunen vill främja. Vi erbjuder dig möjlighet att växa som ledare, bland annat genom utbildningar och chefsforum, och vi förväntar oss att du arbetar med dina styrkor och utvecklingsområden. Vi erbjuder friskvårdspeng, inväxling av semesterdagar samt möjlighet till förmånscykel och förmånsbil.Kvalifikationer
För att lyckas med uppdraget har du en relevant utbildning på universitets- eller högskolenivå samt flerårig erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete, helst inom myndighetsutövning eller utbildningsområdet. Du har även goda kunskaper om offentlighets- och sekretesslagstiftning, IT, Officepaketet samt erfarenhet av ekonomihantering. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet som chef eller ledare med personalansvar. Erfarenhet av IST, Infomentor eller liknande system samt kunskap om Skollagen är meriterande.
Vi söker dig som är målmedveten, lösningsfokuserad och strukturerad. Du kan snabbt sätta dig in i processer samt har förmåga att lyfta blicken och prioritera effektivt utifrån förvaltningens behov. Som ledare skapar du engagemang och delaktighet och tycker det är viktigt att dina medarbetare utvecklas och tar ansvar. Du är bra på att bygga relationer och samarbetar gärna med såväl interna som externa parter för att tillsammans nå förvaltningens mål.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. .
Arbetstid: Dagtid.
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Innan anställning ska du visa giltig identitetshandling och i de fall som befattningen kräver det ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 600 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FLL 59/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kumla Kommun
(org.nr 212000-1975)
Torget 1 (visa karta
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692 80 KUMLA Arbetsplats
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Kontakt
Förvaltningschef
Linda Meriloo linda.meriloo@kumla.se +4619588640 Jobbnummer
10010907