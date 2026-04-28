Enhetschef elevhälsa - stärk lärande och hälsa genom hela skolgången!
Ale kommun / Pedagogchefsjobb / Ale Visa alla pedagogchefsjobb i Ale
2026-04-28
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ale kommun i Ale
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Vill du leda utvecklingen av framtidens elevhälsa - där hälsa, lärande och likvärdighet går hand i hand? Söker du ett uppdrag där ditt ledarskap får genomslag i klassrum, elevmöten och i barns och ungas livsvillkor på riktigt?Ale kommun satsar långsiktigt på barn och ungas hälsa och lärande. Genom en justerad organisation skapar vi tydligare ansvar, starkare helhet och bättre förutsättningar för ett sammanhållet barn- och elevperspektiv.
Som enhetschef för elevhälsa får du ett strategiskt och meningsfullt uppdrag, där du bygger och utvecklar en elevhälsa i förändring, med möjlighet att göra verklig skillnad. Tillsammans med skolledning och elevhälsans professioner leder du arbetet med att skapa långsiktigt hållbara strukturer för barns och ungas hälsa, trygghet och lärande, där medicinska, psykologiska och skolsociala kompetenser används målmedvetet för att stärka skolans kärnuppdrag.
Du blir en del av ett engagerat sammanhang med kompetenta kollegor och starkt tvärprofessionellt samarbete, i en organisation som präglas av framtidstro, vilja av att utvecklas samt ett tydligt fokus på barnets bästa.Publiceringsdatum2026-04-28Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef för elevhälsa har du ett samlat ansvar för att leda och utveckla Skolfam, kommunens skolsköterskor, skolpsykologer och skolsociala team. Uppdraget innebär att säkerställa en likvärdig, sammanhållen och professionell elevhälsa som är integrerad i skolans pedagogiska uppdrag och vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Elevhälsans arbete ska vara främjande och förebyggande samt bidra till ökad måluppfyllelse, trygghet och studiero genom tidiga och samordnade insatser.
Du leder med tillit och närvaro och skapar samspel mellan elevhälsans professioner och skolledningen, så att den samlade kompetensen används som ett verksamhetsnära stöd för rektor. I uppdraget ingår ansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö, kompetensförsörjning och ekonomi samt att leda ett systematiskt kvalitetsarbete som stärker likvärdighet och långsiktig utveckling.
Du har ett tydligt samverkansuppdrag internt och externt och arbetar nära skolledningar, centrala funktioner och externa aktörer. Tillsammans med enhetschef barnhälsa ansvarar du för ett sammanhållet perspektiv för barn och unga 0-19 år, inklusive välfungerande övergångar genom utbildningskedjan.Kvalifikationer
För tjänsten krävs relevant akademisk utbildning, exempelvis lärarutbildning eller annan högskoleutbildning som ger god förståelse för skolans och elevhälsans uppdrag samt barns och ungas utveckling, hälsa och lärande. Det är meriterande med chefserfarenhet, som rektor eller i annan ledande roll inom skola eller elevhälsa, liksom fördjupad utbildning inom ledarskap. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt god digital kompetens, inklusive säker hantering av verksamhets- och dokumentationssystem och kunskap om sekretess och dataskydd. Du innehar även B-körkort. Vi söker dig som är en trygg och utvecklingsorienterad ledare, med förmåga att hålla både helhet och riktning i komplexa sammanhang. Du har en stark analytisk förmåga, god struktur och professionellt omdöme samt förmåga att se helheter, prioritera långsiktigt samt omsätta mål i praktik. Relationsskapande, samarbetsförmåga och kommunikativ tydlighet är centrala egenskaper. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Vi erbjuder en tillsvidare anställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
I din ansökan ber vi dig besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning. Detta för att säkerställa en så rättvis och objektiv rekryteringsprocess som möjligt. Arbetspsykologiska tester förekommer i denna rekryteringsprocess.
Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras innan anställning: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/.
Vår värdegrund bygger på att tillsammans tar vi ansvar och skapar förtroende. Vi är måna om att våra medarbetare i Ale mår bra och erbjuder där det är möjligt flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag samt förmånliga kollektivavtal. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Tillsammans skapar vi möjligheter, här finns en plats för alla och vi har nära till varandra.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: Jobba i Ale kommun | Ale kommun
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale kommun
(org.nr 212000-1439), https://ale.se/
Ale torg 7 (visa karta
)
449 31 NÖDINGE
För detta jobb krävs körkort.
Utbildningsförvaltningen
Fackliga representanter nås via Kontaktcenter 0303-703000 Jobbnummer
9881406