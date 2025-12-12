Enhetschef ekonomiskt bistånd och våld i nära relation
Om arbetsplatsen
Välkommen till socialförvaltningen i Håbo Kommun! Socialförvaltningen ansvarar för allt från Ungas fritid och sysselsättning till myndighetsutövande socialtjänst och arbetsmarknadsinsatser.
Tillsammans! Med rätt stöd i rätt tid för ett självständigt liv är vår gemensamma vision för samtliga verksamheter inom socialförvaltningen. Vi vill vara en socialtjänst med verksamheter i framkant där vi utgår från människors inneboende kraft och stärker deras egna ansvarstagande för sitt liv. För en sammanhållen verksamhet med barn, unga och vuxna i fokus arbetar vi utifrån Håbo Kommuns värdeord: Tillit, Tillsammans och Lärande. Det innebär att vi är en arbetsplats som hjälper varandra, lär oss tillsammans och har tillit till varandras kunskap. Socialnämnden vill att vi ska vara Sveriges bästa socialtjänst. Vill du hjälpa oss att nå dit?
Enheten ansvarar för flera olika verksamhetsområden så som våld i nära relationer, ekonomiskt bistånd inklusive dödsbohandläggning, flyktingmottagande och avhopparverksamhet. Enhetens medarbetare ger personer över 18 år råd och stöd, utreder behov, beslutar om insatser/ ekonomiskt bistånd samt följer upp insatser. Enhet består av 10 medarbetare fördelade på socialsekreterare och teamledare. Du kommer att ha ett nära samarbete med myndighet- och insatsenheten för vuxna samt arbetsmarknadsenheten.
Som enhetschef ansvar du för att leda, utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Fokus ligger på att skapa en stabil rättssäker verksamhet med utgångspunkt i de vi finns till för. Dina arbetsuppgifter innebär verksamhets-, personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Det övergripande målet för verksamheten är att:
• Leda verksamheten för att säkerställa en fortsatt trygg, stabil och god arbetsmiljö, bibehålla låg personalomsättning.
• Säkerställa rättssäker handläggning
• Samverka internt och externt för att skapa förutsättningar för att vuxna ska kunna leva ett självständigt liv.
• Verka för fortsatt implementering av Signs of safety i verksamheten
Du är direkt underställd förvaltningschef och ingår tillsammans med övriga sex enhetschefer i socialförvaltningens ledningsgrupp. Där arbetar vi tillsammans för att utveckla och stärka verksamheterna. Genom samverkan och nytänkande skapar vi en organisation där våra medarbetare har de bästa förutsättningarna att möta invånare.
Ledarskapet hos oss är utvecklande, kommunikativt och transparant. Vi samarbetar och värdesätter goda relationer och vill skapa en lärande miljö i verksamheterna. Detta innebär att du leder och coachar medarbetare, skapar ett gott arbetsklimat samt engagerar personalen.
Som enhetschef har du det övergripande verksamhetsansvaret och teamledare leder och fördelar det dagliga arbetet för en nära arbetsledning.Kvalifikationer
• För att vara aktuell för tjänsten är du utbildad socionom eller har en utbildning som bedöms likvärdig där du har läst socialrätt, förvaltningsrätt och socialt arbete på högskolenivå.
• Du ska ha flera års erfarenhet av handläggning inom myndighetsutövning, särskilt verksamhetsområdena ekonomiskt bistånd och våld i nära relation.
• Du ska också ha flera års erfarenhet av att vara chef eller i ledande position för liknande verksamhet med myndighetsutövning. Har du erfarenhet att leda via andra är det meriterande.
• Erfarenhet och kunskap om Signs of safety är meriterande
• Tidigare budgetansvar och personalansvar är meriterande
Vi söker dig som
Vi söker dig som är engagerad, strukturerad och har ett relationsorienterat arbetssätt. Du är en trygg ledare med förmåga att skapa delaktighet och tillit, samtidigt som du är flexibel och anpassningsbar när förutsättningarna förändras.
I denna rekrytering använder vi inte personligt brev. Istället ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor som en del av din ansökan.
Skulle du bli aktuell för tjänsten kommer du även att behöva lämna ett utdrag från belastningsregistret. Håbo kommun tillämpar dessutom personlighetstester för chefstjänster som en del i rekryteringsprocessen. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande under rekryteringsprocessen, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Intervjuer kommer att ske i januari.
Om Håbo kommun
Håbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Traktens rika omväxlande natur- och kulturhistoria ger dig goda förutsättningar för friluftsliv och fritid.
Här finns också närheten i vardagen, med korta vägar mellan kollegor, verksamheter och beslut. Som en del av Håbo kommun är du med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag, och skapar värde för Håboborna varje dag. Vi är omkring 1 700 medarbetare som tillsammans driver kommunens verksamheter framåt. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje. Ersättning
