Enhetschef/Distriktssköterska sökes till Bemanningsuppdrag start omgående

VårdIX expanderar och söker en erfaren Enhetschef/Distriktssköterska för ett spännande uppdrag inom primärvården i Malmö. Som konsult blir du en viktig del av ledningsgruppen och det kliniska teamet.Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Verksamhetsnära ledarskap med fokus på kvalitet och utveckling
Kliniskt arbete i mottagning och telefon (minst 50%)
Deltagande i ledningsgruppen
Kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling
Personalansvar och teamledningKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning som distriktssköterska
Chefserfarenhet från primärvård
God erfarenhet av primärvård
Erfarenhet av PMO journalsystem
Mycket god svenska i tal och skrift
Förmåga att leda och inspirera medarbetare
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig ersättning
Heltidsuppdrag med möjlighet till förlängning
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Stöd från VårdIX under hela uppdraget
Uppdragsinformation
Uppdragsperiod: 27 oktober 2025 - 31 januari 2026
Omfattning: 100%
Placering: MalmöSå ansöker du
Skicka din ansökan via VårdIXs hemsida eller kontakta Sam: 070-999 14 41, sam@vardix.se
. Urval och intervjuer sker löpande.
Bli en del av VårdIX-teamet och bidra till utvecklingen av primärvården i Malmö! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9590769